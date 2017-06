Religieuze innovatie: deze robotdominee zegent in vijf talen

Dat niemand verschoond blijft van de gevolgen van robotisering, blijkt in Wittenberg. De Duitse stad waar Maarten Luther met zijn 95 stellingen de Reformatie inluidde, lijkt wederom de plek waar belangrijke religieuze vernieuwing plaatsvindt. In de LichtKirche biedt een robot gelovigen een zegen in vijf verschillende talen. Bovendien schept 'BlessU-2' licht in de duisternis met zijn lichtgevende handen.

De androïde is onthuld als onderdeel van een tentoonstelling om de Reformatie te gedenken, dit jaar 500 jaar geleden. “We willen mensen laten nadenken over de vraag of ze ook gezegend zouden kunnen worden door een machine, of dat het een mens moet zijn”, vertelt bedenker Stephan Krebs aan de Britse krant The Guardian. De robot kan zowel met een mannen- als vrouwenstem zegenen in de talen Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools. De gezegende kan de tekst ook laten printen via het touchscreen op de borst van BlessU-2.

Met zijn initiatief wil Krebs discussie losmaken, maar hij verwacht niet dat een robot ooit de pastorale zorg kan overnemen. Zo disruptief als de Reformatie zal BlessU-2 dus vermoedelijk niet worden.“We willen de kerk niet robotiseren, maar wellicht kunnen we wel een theologisch perspectief aan de machine toevoegen”, aldus Krebs.

