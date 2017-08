Religieus adviseur Trump: oorlog tegen Noord-Korea heeft Gods zegen

“God heeft Trump het gezag gegeven om Kim Jong-un uit te schakelen”, proclameert pastor Robert Jeffress in een statement dat is verstuurd naar Amerikaanse media. Sla bijbelboek Romeinen er maar eens op na, adviseert hij. Dat bevat een ‘heel duidelijke’ modus operandi. In Jeffress’ woorden: “God heeft heersers toegerust om alle middelen in te zetten die nodig zijn om het kwaad een halt toe te roepen.”

De baptistenvoorganger, die een 11 duizend zielen tellende gemeente leidt in Dallas, is een van Trumps belangrijkste adviseurs op het gebied van religie. Strikt gezien heeft zijn verklaring weinig te betekenen, want Jeffress spreekt niet namens een kerkverband of een koepelorganisatie. Maar invloed heeft hij wel: zijn politiek geladen preken worden landelijk uitgezonden en hij is een graag geziene gast op de rechtse tv-zender Fox News.

Afgelopen jaar groeide hij uit tot Trumps huis-apologeet. Hoezeer het ook rommelt in het Witte Huis, Jeffress verschijnt vaak dezelfde dag nog op Fox om uit te leggen dat alles in orde is en dat Trump op het juiste morele pad zit. Jeffress blijft glimlachen en heeft altijd een vlijmscherp antwoord klaar.

Brug tussen Washington en de biblebelt Op de radio en in christelijke media doen minder bekende voorgangers hetzelfde. Samen verlenen ze Trumps politiek een religieuze glans, en slaan ze een brug tussen het Witte Huis en de biblebelt. “Ik voorspel dat hij (Trump, red.) de meest geloofsvriendelijke president zal zijn in de geschiedenis van onze natie”, twitterde hij in januari na een ‘fantastische’ ontmoeting met Trump. Dat evangelicals, witte conservatieve protestanten, vorig jaar massaal op Trump stemden, is in ieder geval deels te danken aan mondige christelijke nationalisten als Jeffress. Evangelicals zijn nog steeds van onschatbaar belang. Ze zijn goed voor ruim een vijfde van het Amerikaanse electoraat. In peilingen komen ze telkens uit de bus als een van de weinige groepen die nog steeds achter Trump staan. Romeinen 13 geeft de regering de autoriteit om te doen wat nodig is om kwade figuren als Kim Jong-un te beteugelen Robert Jeffress Subtiel is Jeffress niet: als hij ergens een vuurtje ziet, gooit hij er steevast olie op. Homoseksualiteit is onlosmakelijk verbonden met pedofilie, de islam is een ‘kwade, kwade religie’, Barack Obama is de wegbereider van de antichrist. Rabiate taal, die waarschijnlijk voor de gemiddelde evangelical net wat te straf is. Maar Jeffress’ polariserende retoriek - conservatieven versus progressieven, Amerika versus de islam, Gods president versus een communistische despoot - die voelt voor conservatieve protestanten vertrouwd aan.

Kwaad mag met kwaad vergolden Dat de voorganger met zijn hardvochtige rechtse tirades soms ver af staat van de verzoenende woorden van Jezus, vindt hij geen probleem. Het eerdergenoemde bijbelboek Romeinen ‘geeft de regering de autoriteit om te doen wat nodig is om kwade figuren als Kim Jong-un te beteugelen’, zegt hij tegen de Washington Post. “Of dat nu moord is of de doodstraf.” Pacifistische christenen beginnen natuurlijk gelijk over dat je geen kwaad met kwaad moet vergelden, merkt Jeffress op in de krant. Zij begrijpen dat vers verkeerd: het is specifiek bedoeld voor christenen, niet voor de overheid. Verzoening, de vijand de andere wang toekeren: wat Jeffress betreft houdt Trump zich er verre van. “Een christelijke schrijver vroeg me laatst: wil je niet dat de president de Bergrede belichaamt? Ik zei: absoluut niet.”

