Relieken: koesterkoffers voor de heiligen

Zeven jaar lang was pater Marc Lindeijer verantwoordelijk voor de 'zaken van de heiligen' van de jezuïetenorde, nu woont en werkt hij in Brussel. Op het generalaat in Rome beheerde hij de reliekenverzameling van alle heilige jezuïeten. Schedels, botten, kleding, stof waarin de botten van een heilige gewikkeld waren; de collectie is zorgvuldig gearchiveerd.

In de aula van het kantoor van de jezuïeten ligt bijvoorbeeld de schedel van de heilige Andreas, de eerste Vietnamese martelaar. Ook de ribben van de Poolse heilige Andreas Bobola, de bonnet van de heilige Franciscus Xaverius en de kardinaalsbonnet van de heilige Robertus Bellarmino worden er bewaard.

Kerken die zo'n reliek willen hebben, konden bij hem terecht. Enige voorzichtigheid bij het beoordelen van die aanvragen is geboden, weet hij uit ervaring. "In het begin heb ik me weleens laten belazeren", geeft hij toe.

"Een stel kwaadwillende Filippijnse jongeren, had een brief van de kardinaal vervalst om aan relieken te komen", vertelt hij. Hun bedrog kwam uit toen de betreffende kardinaal op bezoek kwam in Rome. "Hij zei: dat is mijn handtekening helemaal niet. Toen heb ik die jongens aangegeven bij de politie. Nou, dat hebben ze geweten."

Richtlijnen

Het Vaticaan bracht onlangs een herziene versie uit van de richtlijnen over hoe er met relieken moet worden omgegaan. Verschillende internationale media berichtten dat er een expliciet verbod in zou staan op het gebruik van relieken in satanische of heiligschennende rituelen. Niets van waar, concludeert Lindeijer na het document drie keer gelezen te hebben. "En het lijkt me vanzelfsprekend dat dat niet mag. Logisch dus, dat dat er niet in staat. Dit is een schoolvoorbeeld van nepnieuws."

Ook zou het Vaticaan extra aandacht vragen voor de uit de hand lopende reliekenhandel. Ja, het verbod daarop wordt aangehaald, maar krijgt slechts een subartikel in één van de 38 artikelen. De rest is vooral een technische verhandeling over wat er moet gebeuren wanneer een toekomstige heilige overlijdt, of een reliek wordt overgebracht naar een andere plek.

De reden voor de herziening is volgens Lindeijer een 'nogal geruchtmakend' conflict over het stoffelijk overschot van een kandidaat-heilige in de Verenigde Staten. De familie van Fulton Sheen, de voormalig aartsbisschop van Rochester, wilde zijn lichaam laten verplaatsen, maar het bisdom waar hij begraven is, stond dit niet toe.

Lindeijer: "Het enige nieuwe in de richtlijn, is de instructie dat kerken niet meer exclusief mogen beslissen over een lichaam van een toekomstige zalige of heilige, maar altijd contact moeten opnemen met de familie, een reactie op de zaak Fulton Sheen."