Rel om ID-plicht bij aanschaf koosjer vlees in Oostenrijk. 'Dit doet denken aan de nazi-tijd.'

De Oostenrijkse joodse gemeenschap vreest dat orthodoxe joden zich straks moeten registreren om koosjer vlees te kunnen kopen. Aanleiding zijn plannen van de Neder-Oostenrijkse deelstaatminister Gottfried Wald-häusl om verkoop van ritueel geslacht vlees alleen nog toe te staan aan mensen die in Neder-Oostenrijk wonen.

Waldhäusl is politicus van de populistische FPÖ, een partij die al veel langer op een verbod op ritueel slachten aanstuurt. Hij is verantwoordelijk voor dierenwelzijn in de landelijke deelstaat rondom Wenen. Het is voor hem onbegrijpelijk dat zoveel Weners jaarlijks naar Neder-Oostenrijk rijden om daar 'duizenden dieren te laten slachten'.

Dat slaat vooral op het islamitische gebruik om voor het Slachtfeest, ruim twee maanden na het einde van de ramadan, een schaap te laten slachten.

In Waldhäusls visie moeten kopers van halal of koosjer geslacht vlees voortaan kunnen aantonen dat ze dergelijk vlees om religieuze redenen eten. Bovendien zouden ze per keer maximaal zoveel vlees mogen kopen als volgens het Oostenrijks statistisch bureau voor persoonlijke consumptie normaal is.

Om hun recht op halal of koosjer vlees te bewijzen, zouden kopers volgens de plannen van Waldhäusl een lidmaatschapsbewijs van een religieuse organisatie tonen of een verklaring afleggen over hun religieuze overtuiging.

Maar voorzitter Oskar Deutsch van de Israëlische Cultuurgemeente, de overkoepelende organisatie van joodse gemeenschappen in Oostenrijk, noemt het uitgesloten dat zijn organisatie aan zo'n registratiesysteem meewerkt. Het hele voorstel doet hem aan de nazitijd denken, zei hij erbij. Ook de ÖVP, landelijk de grootste regeringspartij, is kritisch. De partij noemde registratie gisteren onaanvaardbaar. Wel is er een nationale werkgroep opgericht die de richtlijnen rond ritueel slachten moet verbeteren, want de FPÖ is zeker niet de enige die zich er druk over maakt.

Dat blijkt ook wel uit het feit dat idee van de kopersregistratie oorspronkelijk niet kwam van FPÖ'er Waldhäusl, maar van diens voorganger, de sociaal-democraat Maurice Androsch.

Die stuurde september vorig jaar, op zijn laatste werkdag als deelstaatminister, alle gemeenten een memo over het recht op religieus geslacht vlees. Simpel lidmaatschap van een religieuze gemeenschap vond hij onvoldoende.

Om voor zulk vlees in aanmerking te komen, moesten mensen volgens Androsch voortaan keihard kunnen aantonen dat ze altijd koosjer of halal eten.