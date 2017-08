Rel om Chinees standbeeld op Java

Het ongeveer dertig meter hoge beeld van Guan Yu, een Chinese generaal uit de derde eeuw, die door sommige Chinezen wordt vereerd, werd vorige maand onthuld bij een confuciaanse tempel in Tuban.

Conservatieve moslims winden zich op over het monument, dat zij zien als verderfelijke 'afgoderij', en eisen de afbraak van het beeld. In de stad Surabaya demonstreerden woedende islamisten afgelopen week tegen het standbeeld. 'Verwoest het' en 'Wij vereren geen afgoden' stond op protestborden die de demonstranten bij zich droegen.

Om de gemoederen enigszins te bedaren, hebben de lokale autoriteiten het beeld nu grotendeels laten bedekken met een groot wit doek. Maar of dit kan voorkomen dat het monument moet worden afgebroken, is onzeker. De opwinding is illustratief voor de toenemende invloed van de conservatieve islam in Indonesië.

