Reclame-orgaan: Jezus-spotje van Protestantse Kerk was niet smaakvol

De commercials van de kerkelijke hulporganisatie Kerk in Actie werden uitgezonden in de aanloop naar Pasen. Tot en met Witte Donderdag was enkel deel één te zien: een poster van Jezus, die in stukken werd gereten door predikanten en andere PKN’ers. Later in de week volgde een langere variant, waarin de papierflarden neerdwarrelden in een sloppenwijk in Colombia. “Jezus deelde zijn leven”, zei een voice-over. "Daarom geloven wij in delen.”

Een schurende campagne, erkende Kerk in Actie. Critici waren het daarmee eens: op de Facebookpagina van de organisatie regende het boze reacties, en ook in de eigen achterban klonk gemor. “Als je iemands beeltenis verscheurt, wat voor signaal geef je dan?”, vroeg Jan van der Graaf zich retorisch af. Van der Graaf is voorzitter geweest van de Gereformeerde Bond, de orthodoxe flank van de Protestantse Kerk. “Dit soort spotjes zouden wij nooit gemaakt hebben.”

Kerk in Actie heeft bewust het risico genomen dat de beelden als schokkend en aanstootgevend worden ervaren De Reclame Code Commissie

Beter van niet De Reclame Code Commissie wil niet inhoudelijk oordelen, maar vindt het wel ongelukkig dat in de eerste dagen alleen de scheurscène werd uitgezonden, en dat daarin niet duidelijk werd wie de afzender was. Beter waren de spotjes niet in die vorm uitgezonden. In haar ogen heeft Kerk in Actie “bewust het risico genomen dat de bedoelde beeldtaal de kijker ontgaat en de beelden, waarvan adverteerder erkent dat deze ‘controversieel’ en ‘schurend’ zijn, als schokkend en aanstootgevend worden ervaren”. ‘Gelet op het subjectieve karakter’ van de casus spreekt de commissie haar gebruikelijke aanbeveling niet uit. Ze houdt het bij een advies: voortaan liever geen filmpjes meer waarin Jezus wordt verscheurd zonder dat duidelijk is door wie of waarom dat gebeurt. Kerk in Actie voelt zich niet op de vingers getikt, laat woordvoerder Maurits van Stuijvenberg desgevraagd weten. “Zoals wij het zien, zegt de commissie: let de volgende keer even op als je zo’n teaser maakt, zo’n spotje waarin je niet vertelt wie je bent en wat de achterliggende gedachte is.”

