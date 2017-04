Rakesh Gupta wil islamitische vluchtelingen 'selecteren en doden'

Jammu ligt in de door India (overwegend hindoeïstisch) en Pakistan (islamitisch) betwiste noordelijke deelstaat Jammu Kashmir. Sinds het vertrek van de koloniale Britten in 1947 en de oorlog die er toen uitbrak tussen beide landen heeft Pakistan het noorden in handen.

In 1962 nam ook China een hap uit de taart. De rest, waaronder de hele regio Jammu, staat onder Indiaas bestuur. Bij de demarcatielijn schieten Pakistaanse en Indiase militairen af en toe plichtmatig op elkaar. Ook sterven ze weleens een zinloze dood in de bijtende kou, kilometers hoog in de Himalaya, in een chronische strijd om een vage gletsjer.

Binnen een maand moeten de autoriteiten alle illegale immigranten over de grens zetten

Jammu Kashmir is als enige Indiase deelstaat overwegend islamitisch. Jammu is een uitzondering, daar is tweederde van de bevolking hindoe en een derde moslim. Opperkoopman Gupta liet het niet bij zijn ‘recept’ maar voegde er begin deze week een dreigement aan toe. Binnen een maand moeten de autoriteiten alle illegale immigranten over de grens zetten. Zo niet dan zal de Kamer van Koophandel zelf de deportatie ter hand nemen. ‘Selecterend en dodend’ dus.

Gupta heeft vooral Rohingya’s in het vizier. Die komen uit het boeddhistische Burma, waar ze een zwaar onderdrukte islamitische minderheid vormen. Gupta, zelf hindoe, noemt de Rohingya’s liever illegale immigranten en drugssmokkelaars dan vluchtelingen.

Speciale status Volgens hem is de deelstaat niet gebonden aan VN-verdragen, ook niet als India ze heeft ondertekend, omdat Jammu Kashmir een speciale status heeft. Daarom zou het de handen vrij hebben. In 2012 begon het leger van Burma een verwoestende campagne tegen de Rohingya’s, wat een vluchtelingenstroom uitlokte. Jammu is relatief welvarend, vandaar dat veel Rohingya’s proberen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Plaatselijke moslims ondersteunen hen daarbij en bekostigen die hulp via de religieuze zakaatbelasting. Rohingya’s vertellen aan de Indiase pers barre verhalen over Burma. Ze mogen daar alleen trouwen met officiële toestemming, die vaak uitblijft. Wie dan toch huwt, noodgedwongen enkel religieus en illegaal, riskeert cel en mishandeling. Militairen schieten Rohingya’s af ‘als eenden’, melden de vluchtelingen. Hindoes klagen dat Jammu verandert in een land van minaretten in plaats van godentempels Ze zijn blij dat ze in Jammu welkom zijn. Nou ja, welkom? In februari verschenen her en der aanplakbiljetten met de tekst ‘Rohingya’s wegwezen’. Ook betoogden notabelen tegen de Rohingya’s, zoals advocaten, hindoegeestelijken en Rotary Clubs. Jammu heeft vijf miljoen inwoners en er zouden zevenduizend Rohingyagezinnen zijn geregistreerd. Volgens burgers ligt het echte getal hoger. Hindoes klagen dat Jammu verandert in een land van minaretten in plaats van godentempels. Sommigen geven de Rohingya’s zelf de schuld voor hun problemen in Burma. Burma is boeddhistisch en boeddhisten zijn geweldloos, luidt de redenering. Als je toch ruzie met hen krijgt dan moet dat wel aan jezelf liggen. Volgens islamitische organisaties is de campagne gericht tegen alle moslims, niet alleen Rohingya’s. Bij Gupta begon het te dagen dat hij met ‘selecteren en doden’ te ver was gegaan. Hij wil geen Rohingya’s doden, zegt hij nu, maar alleen ‘de kwestie’. Zo had hij het bedoeld, heus waar.

