Radicale Bengaalse moslims willen het 'afgodsbeeld' van Vrouwe Justitia weg

Radicale islamitische politieke partijen en andere organisaties eisen de verwijdering van haar standbeeld bij het hooggerechtshof in de hoofdstad Dhaka.

De reden: het kunstwerk is zonder de geringste twijfel een afgodsbeeld. Immers, de inspiratie voor de idee van Vrouwe Justitia vormde de Griekse godin Themis, die op haar beurt weer lijkt op een nog oudere en even heidense Egyptische godin, Maat. Beiden verdedigen volgens de Griekse en Egyptische mythologie recht, orde, eerlijkheid en alles wat daarmee samenhangt.

In februari zetten radicale organisaties de standbeeldkwestie op de agenda, met forse demonstraties in de grote steden. Vorige week waren er vervolgbetogingen. Een leider van de protestbeweging dreigt met een rivier van bloed als de regering Vrouwe Justitia blijft beschermen.

Een publicist in de Dhaka Tribune vraagt zich in een opiniestuk af of er in Bangladesh geen belangrijker zaken spelen, geen abstracte symbolen maar concrete misstanden, die het recht aantasten. Zoals de bijtende armoede, de cultuur van steekpenningen of ontvoeringen op klaarlichte dag.

Seksisme

Speelt seksisme een rol, vraagt hij zich af. Roept Vrouwe Justitia extra agressie op omdat ze een vrouw is? En wie kende nou dat beeld voordat de rel uitbrak? Als je geen crimineel bent of jurist of allebei dan let je toch niet op dat gerechtsgebouw?

Een reaguurder beschuldigt de schrijver ervan dat hij behoort tot de ‘liberale, seculiere elite’. Dat is een zware aanklacht. Want ook in Bangladesh heb je een ‘gehate elite’ en populisten. Alleen zullen Bengaalse Henken en Ingrids vaker radicale moslims zijn dan moslimhaters.

De strijd is hard, net als in Nederland. En ‘elite’ is vooral een etiket dat mensen krijgen opgeplakt die vaak geen elite zijn maar er ‘ongewenste’ politieke opvattingen op nahouden. Zoals de vele ‘gewone moslims’ die zich sterker tot het mystieke soefisme voelen aangetrokken dan tot de agressieve jihad-islam van IS of 9/11. Zij vrezen een beeldenstorm tegen hun eigen symbolen.

In 2008 kregen ze al een voorproefje, met de vernieling van het standbeeld van de negentiende-eeuwse dichter en filosoof Lalon, toonbeeld van religieuze tolerantie en icoon van de Bengaalse cultuur.

Premier Sheik Hasina maakte een lenige buiging naar de populisten, door toe te geven dat ook zij het standbeeld maar niks vindt. Maar advocaat-generaal Mahbubey Alam verdedigt Vrouwe Justitia vurig. Hij wijst erop dat zelfs het Iran van de ayatollahs haar handhaaft als symbool van onpartijdige rechtspraak. Betogers schilderden op een spandoek hun alternatief: de Koran, net als Vrouwe Justitia voorzien van een weegschaal. Weg dus met dat Griekse wijf!

In de column 'Minaret' deelt arabist Eildert Mulder wekelijks zijn bespiegelingen over de islamitische wereld.