Psalmen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie

De psalmen behoren tot de belangrijkste literaire bronnen voor de koormuziek die vanaf de Middeleeuwen tot nu is geschreven. Deze enorme voorraad muziek leidde tot het project '150 psalms', waarmee het Nederlands Kamerkoor zijn tachtigjarig jubileum viert. Vrijdag en zaterdag worden op het Festival Oude Muziek in Utrecht alle psalmen tot klinken gebracht. In samenwerking met The Tallis Scholars, Det Norske Solistkor en The Choir of Trinity Wall Street brengt het koor alle 150 psalmen ten gehore. Van het Festival Oude Muziek reizen de zangers ermee naar Lincoln Centre in New York, en ook het Brusselse Klarafestival omarmt het project. Op het programma figureren bestaande werken van componisten die hun inspiratie putten uit de oeroude teksten, en ook kersverse muziek van vier hedendaagse toondichters. Parallel aan de concerten zijn er lezingen, debatten en workshops die de actualiteit van de psalmen moeten benadrukken. Zo treedt de Canadese publicist Michael Ignatieff aan. Ook Tom Holland, de Britse auteur van diverse historische bestsellers over de oudheid en de middeleeuwse geschiedenis, is present. Daarnaast verzorgen Désanne van Brederode, Ramsey Nasr en Oek de Jong een inleiding.

De persoonlijke toon van de psalmdichters leidt niet alleen tot instemming bij Van Brederode. Soms is ze ronduit geërgerd. "Laatst zong ik in groepsverband psalm 33: 'God is bij degenen die op hem vertrouwen'. In onze tijd zouden we zeggen: 'think positive'. Vier jaar geleden had ik dit nog met instemming mee kunnen zingen, nu denk ik: wat een flauwekul, ga dat maar eens in Syrië uitleggen."

Voor Van Brederode hebben de psalmen hun waarde als religieuze tekst én als klassieke poëzie. "Het kennen van poëzie uit het hoofd is een kostbaarheid. Het is een taalervaring die maakt dat wanneer ik in de Ardennen een riviertje zie stromen, ik vanzelf denk aan het hert uit psalm 42 dat reikhalst naar levend water. Als je poëzie - en dat geldt voor álle poëzie - met je meedraagt, krijgen waarnemingen en gewaarwordingen een extra dimensie."

Blijdschap, verlies, troost, hoop - alle thema's uit het menselijk leven komen langs in de oude teksten. Die herkenbaarheid, dat zou wel eens het geheim kunnen zijn waarom de 150 psalmen uit het gelijknamige bijbelboek zijn uitgegroeid tot een hoogst belangrijke inspiratiebron in zowel het jodendom als het christendom, denkt Van Brederode. "Soms lees ik een tekst, en dan zie ik iemand worstelen en zichzelf, via de omweg van God, een peptalk geven. 'Het gaat slecht, maar God is bij de mensen die hij liefheeft', staat er dan. Door de persoonlijke stijl geven de teksten vaak de suggestie dat je bij de psalmist bent. Het is bijna nog intiemer dan Hooglied."

Wat maakt dat de psalmen al drieduizend jaar gelezen en gezongen worden? Voor schrijver en filosoof Désanne van Brederode (1970) is die vraag niet lastig te beantwoorden. "De keren dat ik ze lees, dat had ik ook al als kind, hebben ze iets heel intiems. Je mag meekijken in de ziel van degene die de psalm heeft geschreven. Het is eigenlijk een soort bekentenisliteratuur avant la lettre."

Heilige woede

Van Brederode is zeer begaan met het lot van de Syrische vluchtelingen. Zo beschrijft ze in haar onlangs verschenen boek 'Als stilte steekt' hun onmacht. Als het op haar activisme aankomt, vindt ze naast ergernis over het Assad-regime ook steun in de psalmen. "In ieder geval in de psalmen waarin onrecht wordt aangeklaagd of de ogenschijnlijke sterke als winnaar uit de strijd komt, terwijl duidelijk is dat hij de overwinning ten onrechte heeft verkregen. Het is de verzetsliteratuur onder de psalmen, dit soort verzen geeft stem aan pijn en onrecht."

Het is precies dit type spiritualiteit dat Van Brederode zeer aanspreekt. "Spiritualiteit is niet 'o, wat is alles mooi' of 'alles is vrede en alles is één', spiritualiteit kan ook woorden geven aan woede, kan ook een motor zijn achter verontwaardiging. Syrië maakt mij woedend. Assad is de grootste terrorist die nu op aarde rondloopt. Juist de stilte hierover is wat mijn Syrische vrienden zo steekt. Bepaalde woede is heilige woede."

Zijn de psalmen voor gelovigen anders dan voor niet-gelovigen? Het beantwoorden van deze vraag vindt ze in toenemende mate lastig, zegt Van Brederode. "Ik ga regelmatig naar de kerk, maar er zijn momenten dat ik met mijn hoofd wel geloof maar kijkend naar de werkelijkheid niet bij de innerlijke vrede kom. Tegelijkertijd zijn er mensen die uitdrukkelijk niet geloven maar diep geroerd worden door zo'n tekst en de psalmmelodie. De tweedeling gelovig-ongelovig zegt mij steeds minder, ik weet niet of de verschillen wel zo groot zijn."

Als Van Brederode het uitgebreide programma van het psalmenproject doorbladert, dan is dat voor haar niets anders dan bevestiging van de veelzijdigheid van de psalmen. "Wat een onuitputtelijke bron van inspiratie is het. Er is niet veel literatuur waarvan je dat kunt zeggen. Zoveel componisten, zoveel uiteenlopende muziek - dat vind ik ontroerend."

Of ze de psalmteksten instemmend leest of hoofdschuddend, de teksten zijn, besluit Van Brederode, 'aanzetpunten om met mijzelf in gesprek te gaan'. "Wat maakt dat ik dit kan beamen? Wat maakt dat ik me daaraan erger? De psalmen leiden tot zelfonderzoek, juist vanwege het persoonlijke karakter. Dat is een functie die ze altijd hebben gehad. Wat mij betreft zou ook filosofie vaker op deze wijze mogen worden opgeschreven."