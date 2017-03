Protestanten stemmen vaker christelijk dan katholieken

Waar van de protestanten meer dan de helft (55 procent) op een van de christelijke partijen CDA, ChristenUnie of SGP stemde bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week, is dat bij de katholieken 20 procent. Dat is maar iets meer dan het totale aantal kiezers dat op een christelijke partij stemde (17 procent).

Van de katholieken stemt 19 procent op de PVV, terwijl deze partij 13 procent van het totale aantal stemmen kreeg. De VVD geniet bij katholieken de voorkeur (23 procent), gevolgd door CDA en PVV (beide 19 procent). PKN’ers stemmen het vaakst CDA (33 procent), gevolgd door de VVD (15 procent). ChristenUnie (12 procent) en SGP (10 procent) staan op de derde en vierde plaats. De wijze waarop leden van de PKN stemmen weerspiegelt daarmee de breedte van dit met twee miljoen leden grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland.

Verder lijkt kerkbezoek een drempel op te werpen om op Wilders te stemmen. Van de kiezers die nooit naar de kerk gaan, stemt 16 procent PVV. Van degenen die regelmatig in de kerkbanken aanschuiven, loopt 8 procent warm voor het gedachtengoed van deze beweging. Kiezers die regelmatig naar een kerk gaan zijn ook minder geneigd om VVD, SP of D66 te stemmen.

Kerkbezoek lijkt een drempel op te werpen om op Wilders te stemmen

De Hond deelt de kiezers in vier groepen in: ‘rooms-katholieke kerk’, ‘Protestantse Kerk in Nederland (PKN)’, ‘geen’ en ‘overig’. Onder de groep overig, waaronder ook moslims vallen, scoorde Denk met 39 procent van de stemmen opvallend hoog.

