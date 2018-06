Promoot kroonprins Mohammad Bin Salman echt, op Amerikaans verzoek, een 'Las Vegas-islam'?

Aan adrenaline, complottheorieën en verbale uitschieters geen gebrek in het discussieprogramma 'Al-Ittizjaah Al-Muakis' van de Arabische tv-zender Al-Jazeera. Als een debat verflauwt, grijpt presentator Faisal Qasim resoluut in. Hij is een bevlogen onruststoker en een vakman. Pure opwinding, maar geen ADHD. In de Arabische grachtengordels is hij goed thuis, maar ook beheerst hij de populistische kroegpraat. Zo nodig zet hij die in om een discussie vaart te geven. Met welgemikte plenzen petroleum doet hij een smeulend debat opvlammen, zodat de ether zich opnieuw vult met megadecibellen van Arabische klanken, door elkaar geschreeuwd, onontwarbaar. Waarna Faisal de energieke brandweerman speelt.

Die 'supermarkt' duikt op in een discussie over kroonprins Bin Salman. Een van de twee debaters is 'aanklager', de ander 'advocaat'. Het 'requisitoir': Amerika heeft voor zijn buitenlandse politiek verschillende islams nodig. Saudi-Arabië levert die principeloos, op bestelling. In de jaren zeventig vochten de Verenigde Staten in Afghanistan tegen de communisten. Jihadstrijders waren welkome bondgenoten. In die periode verbreidde Saudi-Arabië wereldwijd de harde wahabi-islam. Nu zijn jihadstrijders de grote vijand en bestelt Washington een pretislam als tegengif. En dus haalt de kroonprins een blik 'Las Vegas' uit de schappen.

De advocaat ziet het anders. Volgens hem is het Saudische volk de plezierhatende clerus en de tirannieke religieuze politie beu. De kroonprins brak hun macht en dus is hij de 'prins van het volk'. Wijselijk zwijgt de advocaat over de Amerikaanse dominee die de heilige Geest aan het werk ziet via de olievorst. Waarom bombardeert hij buurland Jemen, vraagt de aanklager. Hoe rijm je dat met die hervormingen? Saudi-Arabië bevecht in Jemen het kankergezwel Iran, luidt het antwoord.

