Prominenten: Verkoop Utrechtse kerk niet aan conservatieve broederschap

Met een open brief aan de gemeenteraad willen 27 prominenten uit heel Nederland voorkomen dat de Sint Willibrordkerk in Utrecht wordt verkocht aan de conservatieve priesterbroederschap Pius X.

"Zorg ervoor dat de kerk haar religieuze, culturele en toeristische functies gelijkwaardig behoudt voor iedereen en geen gesloten oester wordt", staat in de brief, die ondertekend is door onder anderen historicus Maarten van Rossum, hoogleraar Paul Schnabel en cabaretière Claudia de Breij.

Onlangs sloot het college van burgemeester en wethouders in Utrecht een principeovereenkomst met Pius X over de kerk, een rijksmonument uit 1875. In ruil voor het overnemen van de schulden (de kerk heeft het al decennia financieel zwaar), krijgt het broederschap een meerderheid in de stichting van eigenaren.

Pius X zegt dat veel kan, maar 'muziek' mag straks alleen geestelijke muziek zijn. Voorzitter Ben Zegers van de stichting Culturele Evenementen Sint-Willibrordkerk

Huidige eigenaar is de Sint Willibrordus Stichting, die wordt ondersteund door de stichting Culturele Evenementen Sint-Willibrordkerk (SCEW). Pius X wil er weer 'echte kerk' van maken. "Nu zijn er zijn in de Willibrordkerk activiteiten die niet met het katholiek gebruik van een godshuis in overeenstemming zijn", zo zei pater Carlo de Beer van Pius X onlangs in deze krant. Hij doelt op de theatervoorstellingen, burgerlijke huwelijken en concerten.

Vorige week startte de SCEW een petitie om 'dit prachtige monument voor iedereen open te houden in plaats van in handen te geven aan een streng religieuze groep'. Voorzitter Ben Zegers: "Pius X zegt dat veel kan, maar 'muziek' mag straks alleen geestelijke muziek zijn. Hun prioriteiten liggen duidelijk elders."

Volgens hem kan een groot deel van de negentig vrijwilligers zich niet vinden in het gedachtengoed van de broederschap. "We hebben er zeker vijf jaar over gedaan om deze mensen, die onder andere rondleidingen doen voor scholen, te vinden. Jammer van hun inzet én kennis."

In juni stemt de gemeenteraad over het principeakkoord. De PvdA heeft nog geen besluit genomen. Raadslid Ruben Post, die het wel en wee rondom de kerk al langer volgt: "Het twijfelachtige karakter van Pius X daargelaten, Utrecht is een culturele stad. Het zou jammer als gezelschappen een podium verliezen en de vrijwilligers hun werk."

