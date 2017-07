Pro-lifebeweging mengt zich in zaak van zieke baby Charlie

"Jullie zijn niet onafhankelijk", riep Chris Gard naar de rechter. Daarop stormde hij samen met zijn vrouw de rechtszaal uit. De ouders van de doodzieke baby Charlie hebben al maandenlang het idee dat elke Britse instantie ze tegenwerkt. Ze vertrouwen niemand meer. Ondertussen mengen een omstreden Amerikaanse pro-lifepastor en zijn volgelingen zich steeds nadrukkelijker in de zaak.

Charlie Gard ligt al sinds zijn geboorte, op 4 augustus 2016, aan de beademing in een Londens ziekenhuis. Hij is doof en blind en kan niet zelfstandig ademhalen. Britse artsen zeggen dat Charlie uitbehandeld is en zien geen andere oplossing dan Charlie te laten sterven. Sinds november strijden de ouders van de baby voor een experimentele behandeling in de Verenigde Staten. Ze haalden liefst 350.000 handtekeningen op en ruim 1,5 miljoen euro. Maar in Groot-Brittannië bepaalt een rechter uiteindelijk of de patiënt voor zo'n buitenlandse behandeling in aanmerking komt.

Omstreden support Buiten de rechtbank stonden demonstranten die het voor de ouders van Charlie opnemen. Ze hielden protestborden omhoog met 'Red Charlie'. Onder hen ook streng-christelijke Amerikanen. Sinds de Amerikaanse president Trump enkele weken geleden via Twitter liet blijken dat hij graag wil helpen om Charlie de door de ouders zo vurig gewenste behandeling te bezorgen, is de Amerikaanse pro-lifebeweging zich nadrukkelijk met de zaak gaan bemoeien. De omstreden pastor Patrick Mahoney dook vorige week op in Groot-Brittannië en deed zich plotseling voor als woordvoerder van de familie Gard De omstreden pastor Patrick Mahoney dook vorige week op in Groot-Brittannië en deed zich plotseling voor als woordvoerder van de familie Gard. De streng evangelische Mahoney (63) is directeur van de Christelijke Defence Coalition en heeft al eens een gevangenisstraf opgelegd gekregen nadat hij ondanks eerdere verboden weer ging demonstreren bij abortusklinieken in de VS. Zijn coalitie staat erom bekend geweld niet te schuwen en vrouwen die een abortuskliniek binnengaan te fotograferen en de foto's online te verspreiden. Mahoney zegt dat hij in nauw contact staat met het Witte Huis en Trump op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. De ouders van Gard gaven Mahoney eerder deze week toestemming om Charlie in het ziekenhuis te bezoeken. Daarop verspreidde de pastor een foto van zichzelf bij het ziekenhuisbed op sociale media. Hij wist de ouders ervan te overtuigen niet langer gebruik te maken van woordvoerster Alison Smith-Squire, een Britse pr-dame die regelmatig het woord voert namens families in moeilijke omstandigheden, maar hem voortaan in te zetten. "Ik ben bang dat Mahoney misbruik maakt van de situatie. De ouders zijn kwetsbaar. Hij wil hun zaak gebruiken voor zijn politieke en christelijke kruistocht", zei ze tegen The Guardian.

Geen vertrouwen In de rechtszaal viel op dat het vertrouwen van de ouders in de artsen totaal weg is. Zo zei een van de artsen tijdens zijn verklaring dat Charlie's schedel niet groeide, iets wat erop wijst dat zijn hersenen zich niet ontwikkelen. Daarop zei Connie Yates, Charlie's moeder, dat de metingen van het ziekenhuis niet klopte. Bij haar eigen meting was de schedel twee centimeter groter. Een onafhankelijk expert moet nu namens de rechter vandaag de schedel opnieuw opmeten. Via een videoverbinding gaf een Amerikaanse arts aan dat er, op basis van de informatie die hij over Charlie heeft, met de experimentele behandeling een kans is van 10 procent op verbetering van zijn huidige toestand. Het is nu aan de rechter om te beoordelen of dat genoeg is. Tot nu toe sloten alle eerdere rechters zich aan bij het oordeel van de Britse artsen. Al lijkt het er niet op dat de ouders en de pro-lifedemonstranten zich bij een voor hun negatieve uitspraak neer zullen leggen.

