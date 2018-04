Preken in het Nederlands, daar zou iedere moslim naar moeten streven

Wist fractievoorzitter Christine Eskes wel hoeveel het geloof voor migranten betekent? Wilde zij Nigeriaanse studenten, getraumatiseerde Syrische vluchtelingen, Indiase ICT-specia-listen en hardwerkende Polen werkelijk de mogelijkheid ontzeggen om eens per week in eigen taal de lof van de Heer te zingen? Waar bemoeide deze politica zich eigenlijk mee? Ik zag in de nabije toekomst alweer ouderwetse schuilkerken ontstaan, waar angst zou heersen voor verklikkers. Dat kon de bedoeling toch niet zijn, zeker niet van het CDA?

Lees verder na de advertentie

Ik zag alweer ouderwetse schuilkerken ontstaan

Nou wilde Eskes niemand iets verbieden, bezwoer ze, maar ze wilde braveriken wel belonen met subsidie, terwijl de stoute voorgangers die niet kregen. Het verschil met boetes uitdelen leek me te verwaarlozen. Wie volhardde in Pools, Arabisch of Urdu was een saboteur.

Gelovig of afvallig Maar vorig weekend kwam ik in gesprek met Mohammed N., een mij voorheen onbekende stadgenoot, die met zijn laptop in een café zat waar ik net een interview had gehouden. Omdat nogal wat Nederlanders zich bij ‘Mohammed’ nog steeds geen echte Nederlander kunnen voorstellen, benadrukte hij dat hij dat nou juist wél was. Mohammed zou nergens anders willen wonen dan hier. “Als ik drie weken weg ben, krijg ik alweer heimwee naar Nederland.” Met hemzelf ging het goed, mooie baan, net vader geworden, maar over andere jongens met migratieachtergrond maakte hij zich zorgen. Thuis hoorden ze vaak dat ze óf gelovig konden zijn óf afvallig, meer smaken waren er niet, en dat bevorderde de integratie niet, constateerde hij. Want als zulke jongeren zich gaan afzetten door hyperreligieus te worden, dan vinden hun ouders dat minder erg dan wanneer hun kroost zich afzet door Nederlandse gewoonten over te nemen: af en toe een biertje drinken in het café bijvoorbeeld - met Nederlandse vrienden. En zo ik wist ik weer wat het CDA-Rotterdam bezielde Op de vraag wat je daaraan zou kunnen doen zei hij dit: “In Nederlandse moskeeën zou je in het Nederlands moeten preken.”