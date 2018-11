Predikanten schrijven open brief: voor ons zijn alle relaties gelijk

“Wij staan voor een open kerk waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende relatievormen”, schrijven zij in de brief, die vandaag in de vorm van een ondertekende advertentie in deze krant staat. De handtekeningenactie is georganiseerd door Op Goed Gerucht, een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen.

De brief is een reactie op het recente besluit van het landelijk kerkbestuur, in de kerkorde het verschil te handhaven tussen het huwelijk van man en vrouw, en dat tussen homoseksuelen. Het heterohuwelijk wordt officieel ingezegend, het homohuwelijk gezegend. De synode heeft daar een ‘blijsluiter’ aan toegevoegd dat dit onderscheid geen waardeoordeel is.

De 400 on­der­te­ke­naars, in meerderheid predikant, willen nu een ‘krachtig en positief signaal’ geven

Halfstok De synode was blij dat op deze manier ook de orthodoxe flank van de PKN (grotendeels tegen homoseksuele relaties) binnenboord kon worden gehouden. Er was ook onvrede. Daags na het synodebesluit hing aan de kerk in Breukelen de regenboogvlag half stok. En een lid van de synode zelf, Peter Goudkamp, adviseerde publiekelijk alle PKN-leden na te denken of ze nog bij deze kerk wilden blijven. Bij de PKN zijn 2300 predikanten actief en 600 kerkelijk werkers. De 400 ondertekenaars, in meerderheid predikant, willen nu een ‘krachtig en positief signaal’ geven. Het synodebesluit heeft er naar hun idee voor gezorgd dat er nu wordt gedacht dat de hele PKN verschil maakt tussen hetero’s en homo’s. “Die indruk is onjuist”, schrijven ze. Met de brief willen ze duidelijk maken dat in hun kerk alle relaties gelijk worden behandeld en dat iedereen welkom is. De PKN-scriba, René de Reuver, kan zich ‘helemaal niet herkennen’ in de brief. Hij ontkent dat de indruk is ontstaan dat ‘de hele PKN’ verschil blijft maken tussen homo’s en hetero’s. “Die indruk roepen ze zelf op. We staan allemáál voor een inclusieve kerk waarin iedereen welkom is”, zegt hij. Hij vindt dat in de brief te veel nadruk wordt gelegd op de kerkorde. Liever wijst hij op de praktijk.

