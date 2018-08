Predikante Claartje Kruijff tegen bisschop Everard de Jong: 'Pijnlijk dat vrouwen niet in het ambt mogen'

De weg naar boven voert langs overvolle boekenkasten, gevuld met lectuur over God en het hogere, die haast bezwijken onder hun gewicht. Op de zolder van Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, zit de kapel. Het plafond is er hemelsblauw geschilderd. "Ik heb dit er zelf van gemaakt", vertelt de bisschop, nog licht puffend van de klim. "Dit was een ruimte waarvan je dacht: wat moet ik er mee?"

Bewonderend kijkt zijn bezoek om zich heen. Voor oecumenisch predikante en ritueelbegeleidster Claartje Kruijff, ook bekend als Theoloog des Vaderlands, is dit een jaloersmakend onderdeel van het huis, zegt ze. "Dit wil ik dus ook, hè?"

Voor Kruijff (46), die opgroeide in een gezin waar het protestantse verleden was losgelaten, en die een carrière in de Londense City afbrak voor een theologiestudie, was het niet bepaald vanzelfsprekend om een leven als predikante te gaan leiden. Zuiderling De Jong (60) heeft het over de 'paplepel'. Toch waren ook zijn ouders verrast toen hij zei priester te willen worden. "Het leuke is, dat mijn roeping verder helemaal buiten hen om is gegaan."

Mijn God is de beste

Kruijff: "Ik zou dan dus moeten weten wie God dan is, en daarmee aan de haal moeten? Nee, ik zal altijd eerst denken: als ik in India was geboren, zou ik nu waarschijnlijk hindoe zijn geweest. Ik heb de waarheid niet in pacht. Al heeft het christendom mij nog zo veel te zeggen, en voel ik hoe goed het voor me is: ook andere tradities inspireren me. Ik vind al dat we tegenwoordig zo erg met ons zelf bezig zijn, niet alleen mensen in de kerk, maar iedereen in de maatschappij. We verstaan elkaar nauwelijks meer. En dan komt er heel weinig terecht van het gebod 'Heb je naasten lief als jezelf'."

Theoloog des Vaderlands Claartje Kruijff (46). © Merlin Daleman

De Jong: "Voor mij is de stelling ook lastig, want God is niet van mij, maar ik ben van hem. Tegelijk zeg ik: in geen enkele godsdienst is zo'n liefdevolle God te vinden, als bij ons, waar hij zijn zoon Jezus laat lijden voor onze zonden. Het is zelfs zo, dat als ik naar de protestanten kijk, ik de katholieke God het beste vind. Hoe mooi ik de moederlijke, integratieve wijze waarop jij over anderen praat ook vind. Ik geloof wel in een beetje competitie tussen de godsdiensten."

Kruijff: "Ik denk dat we daar niets mee winnen, en dat inclusiviteit echt hét woord is wat we de komende decennia nodig hebben."

De Jong: "Natuurlijk, ik geloof ook in dialoog, en dat gaat niet zonder respect en liefde voor elkaar. Maar de mensen die in de jaren tachtig, de tijd van de Acht Meibeweging, zo voor de oecumene waren, en tegen de orthodoxie, waren op ramkoers. Zo stuurden de dominicanen brieven aan parochies waarin ze stelden dat als er geen priester was, ze zelf een voorganger mochten kiezen, liefst uit homoseksuelen, gescheidenen of ongehuwd samenwonenden. Ja, dat moet je vooral buiten de bisschoppen om doen. Daar maak je geen vrienden mee. Ik was destijds net bisschop, en zei: 'Als jullie een andere kerk willen, dan richt je er toch een op?' Dat werd me niet in dank afgenomen. Maar kijk, die mensen wilden hélemaal vrij zijn, alsof ze in een adolescentenfase waren, en tegelijk per se bij ons in de kerk blijven."

Kruijff: "Nou, ik geloof dat die bevrijding heel wezenlijk is geweest voor mensen. Noodzakelijk ook. Dat de Acht Meibeweging niet te snel de verbinding met de kerk, de bron, wilde verbreken, begrijp ik. Dat verlangen vind ik juist mooi. Verder geloof ik dat vrijzinnige en traditionele bewegingen in de kerk elkaar nodig hebben. Hoe ziet u dat? Heeft deze geschiedenis de katholieke kerk ook nog wat gebracht?"

De Jong: "Nou, ik ben bang van niet zoveel. Aan de andere kant hadden wij ook meer kunnen doen om de ... - ja, 'vijand' mag je natuurlijk niet zeggen -ander tegemoet te komen. Maar de oorlog is nog steeds gaande. Al verandert er de afgelopen jaren wel iets. Hoe kleiner we worden, hoe meer we op elkaar zijn aangewezen. En hoe meer begrip en waardering er is voor elkaar."