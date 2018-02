Predikant Billy Graham liet zijn doodskist timmeren door bekeerde criminelen

Weinig Amerikaanse predikanten waren zo beroemd als de vorige woensdag week op 99-jarige leeftijd overleden evangelist Billy Graham. Met zijn tv-optredens bereikte hij honderden miljoenen mensen, wegens zijn warme banden met vrijwel alle naoorlogse Amerikaanse presidenten, wordt hij wel ‘predikant van de presidenten’ genoemd. Maar als Billy Graham vrijdag wordt begraven, is dat in een doodskist van gefineerd triplex, ontworpen en getimmerd door gevangenen van de ‘Louisiana State Penitentiary’ in Angola, Louisiana, een gevangenis met een berucht streng regime.

“Billy Graham is a eenvoudige man met een eenvoudige boodschap. Hij moest begraven worden in een eenvoudige kist”, aldus één van de drie timmermannen, Richard “Grasshopper” Leggett, die op beschuldiging van moord een levenslange gevangenisstraf uitzat, maar zich in gevangenschap bekeerde. De opdracht Grahams kist te timmeren, gaf gevangenen als Leggett de kans hun geloof op de diepste manier te belijden, aldus de sterk door Graham geïnspireerde directeur.

Toch kwam de opdracht niet van de evangelist zelf, maar van diens zoon Franklin. Toen die de beruchte gevangenis in 2005 bezocht, werd hij in het gevangenismuseum geraakt door een eenvoudige, door de gevangenen zelf gefabriceerde doodskist. Hij bestelde er meteen zes. Kort nadat de kisten in 2007 klaar waren, stierf timmerman Leggett.