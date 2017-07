Podcast: Rosita Steenbeek, protestant in Rome

In deze eerste van drie zomerspecials leggen Stijn Fens en Christian van der Heijden schrijfster Rosita Steenbeek langs de katholieke meetlat.

Wanneer bezocht zij voor het laatst een katholieke kerk en hoe is het om als protestant midden in de hoofdstad van het katholicisme te wonen? Is ze in Rome misschien een beetje katholieker geworden? Ook vertelt ze over haar ontmoeting met Francis Ford Coppola, de regisseur van de Godfather-cyclus.

Rosita Steenbeek (1957) werd bekend met haar romans 'De Laatste Vrouw', 'Schimmenrijk' en 'Rose, een familie in oorlogstijd'. Dit jaar schreef ze het essay voor de Maand van de Spiritualiteit 'Heb uw vijanden lief', dat met veel lof ontvangen werd.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van De Roomse Loper.

Stijn Fens & Christian van der Heijden © Maartje Geels

