Podcast met Dennie Christian: 'Ik geloof wel in God, maar niet in de kerk'

In deze derde van vier zomerspecials leggen Stijn Fens en Christian van der Heijden zanger Dennie Christian langs de katholieke meetlat.

De Duitser, die onlangs nog furore maakte in het televisieprogramma ‘Beste Zangers’, groeide op in een katholiek gezin in de buurt van Keulen en was zelfs misdienaar. Hij gelooft nog steeds in God, maar heeft steeds meer moeite met de kerk. Hij overwoog zelfs zich als katholiek te laten uitschrijven. Waarom bleef hij toch lid? En welke opmerkelijke uitleg heeft hij voor de Heilige Drie-eenheid? Ook vertelt Christian over het overlijden van zijn moeder, in februari van dit jaar. De zanger is ervan overtuigd haar later in de hemel terug te zien.

Dennie Christian (61) brak al op jonge leeftijd door met hits als Rosamunde, Wij zijn twee vrienden (Hoeba hoeba hop) en Besame Mucho. Hij ontwikkelde zich tot een van de populairste schlagerzangers. Christian kreeg één platina plaat, elf gouden platen en twee gouden singles en staat bekend om zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal waarvoor hij ooit complimenten kreeg van niemand minder dan koningin Beatrix.

