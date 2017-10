Podcast: Is de paus een ketter?

Stijn Fens en Christian van der Heijden praten in deze aflevering over de brief van tientallen priesters, academici en een enkele bisschop, waarin zij paus Franciscus beschuldigen van het verspreiden van ketterij. Hoe serieus moeten we dit manifest nemen? Is de paus een ketter? En waarom reageert Franciscus niet op de beschuldigingen? Of heeft hij dat indirect wel gedaan?

Verder aandacht voor de benoeming van een Nederlandse hulpbisschop op een hoge Vaticaanse post en de selfiegekte rond de huidige paus. Op 1 oktober nam Franciscus in Bologna uitgebreid de tijd om te poseren met honderden migranten voor selfies. Waarom doet hij dat zo graag?

Ten slotte de paustoto: wie maakt er volgens Fens en Van der Heijden nu kans om Franciscus op te volgen?

