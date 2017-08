Podcast: Hoe kijkt programmamaker Fons de Poel terug op zijn katholieke jeugd?

In deze tweede van vier zomerspecials leggen Stijn Fens en Christian van der Heijden tv-maker Fons de Poel langs de katholieke meetlat.

Wanneer bezocht hij voor het laatst een katholieke kerk en hoe kijkt hij terug op zijn katholieke jeugd? Ook leest De Poel de aloude Geloofsbelijdenis voor en geeft antwoord op de vraag wat hij hier nog van gelooft.

Fons de Poel (1955), werkte als verslaggever bij het dagblad De Gelderlander en ging in 1982 bij KRO’s Brandpunt werken onder eindredacteur Ad Langebent. Later werd hij presentator en eindredacteur van deze rubriek. Toen Brandpunt opging in Netwerk was hij daar eindredacteur en presentator. Verder maakte hij programma’s als ‘Het gevoel van De Poel’, ‘Fons bij de buren’ en ‘Het gevoel van de Vierdaagse’.

Stijn Fens & Christian van der Heijden © Maartje Geels

