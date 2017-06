Podcast: Hoe katholiek waren The Beatles?

In deze tweede aflevering aandacht voor het voorstel van drie remonstrantse theologen om Tweede Pinksterdag in te ruilen voor het Suikerfeest. Naar aanleiding van vijftig jaar Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band kijken we naar het geloof van de Beatles. Hoe katholiek waren John, Paul, George en Ringo? Verder bespreken we de televisieserie The Young Pope van de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino en geven we de laatste tussenstand van onze kardinalentoto. Wie maakt er op dit moment kans om paus te worden?

Beluister hieronder de tweede aflevering van De Roomse Loper.

U kunt zich op onze pagina op SoundCloud abonneren op de podcast en de app downloaden waarmee u de podcast direct op uw telefoon kunt beluisteren. Ook is de podcast te vinden op iTunes en kunt u De Roomse Loper volgen op Twitter.

