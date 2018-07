Podcast: Een religieuze tour de France

In deze zomerse aflevering maken onze podcasters een tour de France, met af en toe een uitstapje over de grens. Ze beginnen in Parijs, waar de vreugde om de voetbaltriomf nog vers is. Vervolgens gaat de tocht naar Lourdes en dan weer helemaal terug naar het noorden in Chartres, om even verderop halt te houden in Premontré, waar de Orde der Premonstratenzers (Norbertijnen) werd gesticht. Stijn Fens neemt de luisteraar ook mee naar Genève, waar hij onlangs verslag deed van het bezoek van paus Franciscus aan het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken. Deze ronde van Frankrijk finisht weer in de Lichtstad, en wel in het Mariaheiligdom aan de Rue du Bac.

