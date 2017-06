Podcast: Deed de bisschop er goed aan de Roze viering te verbieden?

In de derde aflevering aandacht voor de beslissing van bisschop Gerard de Korte om toch geen toestemming te geven voor een Roze viering in de Sint-Janskathedraal. Natuurlijk kijken de heren vooruit naar het bezoek van ons koningspaar aan paus Franciscus komende donderdag. Hoeveel tijd heeft de bisschop van Rome eigenlijk voor Willem- Alexander en Máxima ingeruimd? Tenslotte recenseren ze de Netflix-serie The Keepers over een nooit opgeloste moord op een non in de VS en het verband met het gruwelijke misbruik van een priester op een katholieke meisjesschool.

Beluister hieronder de tweede aflevering van De Roomse Loper.

