Podcast: de verjaardag van Vaticaanstad

In deze aflevering bespreken Fens en Van der Heijden het bezoek van de paus aan de Verenigde Arabische Emiraten. Het was de eerste keer dat een bisschop van Rome het Arabisch schiereiland bezocht. Er werden door Franciscus en andere religieuze leiders veel mooie woorden gesproken over religieuze tolerantie en broederschap over alle geloven heen. Zijn het open deuren of werd er werkelijk geschiedenis geschreven in Abu Dhabi?

Verder veel aandacht voor kunst. In Amersfoort is een schitterende overzichtstentoonstelling met werk van Caspar van Wittel, of te wel Gaspare Vanvitelli. Hij maakte driehonderd jaar geleden furore in Italië met zijn stadgezichten van onder meer Rome en Venetië. Wat is zijn geheim?

Tenslotte is er een jarig. Hoera, hoera. Maandag viert Vaticaanstad zijn negentigste verjaardag. Hoewel de jarige niet om aandacht verlegen zit, kan dit niet onvermeld blijven.