Podcast: Bestaat de hel eigenlijk wel?

In aflevering 17 een korte terugblik op het paasfeest. Dan aandacht voor het overlijden van de Guatemalteekse oud-president Efraín Ríos Montt, bijnaam ‘The Born-Again Butcher', en de ingewikkelde relatie met zijn broer, die rooms-katholiek bisschop is. De een dictator, de ander spreekbuis voor onderdrukte groepen. Tenslotte buigen de heren zich over de hel. Paus Franciscus zou in een interview gezegd hebben dat die niet zou bestaan. De hoogste tijd voor een verhelderende analyse, met behulp van wijlen zanger Bram Vermeulen.

