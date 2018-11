PKN stelt het homohuwelijk niet gelijk uit angst voor scheuring door nieuwe debatten

De Protestantse Kerk in Neder­land handhaaft op papier het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk van homoseksuelen en dat van heterosek­suelen. Dat doet het landelijke kerkbestuur vooral, omdat het opziet tegen een nieuwe discussieronde over het homohuwelijk in ­lokale kerken. Zo’n debat werkt polariserend, met mogelijk kerkscheuringen tot gevolg, redeneerde de synode gisteravond.

Tijdens de vergadering bleef het lange tijd onduidelijk welke kant het op zou gaan. De kwestie ligt ook binnen de synode gevoelig. Uiteindelijk bleek een forse minderheid – 29 van de 72 synodel­eden – aan te sturen op volledig ­gelijke behandeling van homoseksuelen die in de kerk willen trouwen.

Gezegend of ingezegend?

Volgens de reglementen (kerkorde) kan hun huwelijk worden gezegend, terwijl dat van man en vrouw wordt ingezegend. Dat ­verschil wordt als discriminerend ervaren. Bij de fusie in 2004 van de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken was het onderscheid nodig om de orthodoxe flank erbij te houden. In die hoek is veel verzet tegen homoseksuele relaties en al helemaal tegen kerkelijke inzegening van een homohuwelijk.

De angst voor nieuwe kerkscheuringen en grote conflicten in kerken speelde de synode gisteravond ook parten. Om de kerkorde definitief te veranderen, zou een wijzigingsvoorstel eerst langs alle plaatselijke kerken moeten. Dominee Pettinga uit Monnickendam heeft zo’n discussie over het homohuwelijk al eens meegemaakt in zijn kerk. Dat leidde bijna tot een scheuring. Dat wil hij niet nog eens, ook al is hij ‘in zijn hart’ voor opheffen van het verschil. Anderen hebben meer vertrouwen in een kerkelijk debat.

Overigens heeft het besluit in de praktijk nauwelijks gevolgen. Kerken zijn al vrij om te kiezen voor zegenen of inzegenen van ­relaties. Aan die keuze is geen waardeoordeel verbonden, ­aldus de synode.