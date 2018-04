PKN-gemeentes kunnen mogelijk toch niet na twaalf jaar afscheid nemen van hun dominee

Het plan om predikant en gemeente na 12 jaar met wederzijdse instemming uit elkaar te laten gaan, stuit volgens een belangrijke adviescommissie op zoveel bezwaar van plaatselijke kerken, dat het maar beter ingetrokken kan worden.

Lees verder na de advertentie

De circa 2000 predikanten binnen de PKN zijn nu voor onbepaalde tijd gebonden aan hun gemeente. Gemeenten kunnen alleen van hun dominee af na een conflict. Dat wordt gezien als een belangrijke rem op vernieuwing en verandering. Om de kerk ook in een krimpend kerkelijk landschap aantrekkelijk te houden, wil de PKN-synode (het landelijk kerkbestuur) de mobiliteit van dominees bevorderen, door gemeenten – onder voorwaarden – de mogelijkheid te geven na 12 jaar de verbintenis met de dominee te verbreken.

Al was er veel kritiek, vorig jaar april stemde de synode in principe in met deze voorstellen van het dagelijks bestuur. Volgende week donderdag en vrijdag is er een tweede ronde. Na die eerste ronde konden plaatselijke gemeenten op de plannen reageren. Er blijken veel bezwaren te leven. Er is, schrijft de adviescommissie GCKO, ‘meer en vaker’ gereageerd dan gebruikelijk.