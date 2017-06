Pinkstergangers krijgen eerste christelijk-veganistische kookboek voorgeschoteld

In de snacktent van pinksterconferentie Opwekking staan lange rijen bij de kassa’s. De frikadellen en hamburgers vinden gretig aftrek. Het is lunchtijd op het grootste christelijke evenement van ons land. Even verderop proberen Anja en Sandra Hermanus–Schröder van Vegan Church, een stichting die veganistische christenen bij elkaar wil brengen, de bezoekers van ‘Opwekking’ te winnen voor hun plantaardige leefstijl. Met veganistische lekkernijen als een koek van spelt met noten en een spread op basis van plantaardige melk proberen ze de bezoekers te lokken.

“We zien het als een door God gegeven ideaal, dat mensen en dieren plantaardig leven”, zegt theologe en dominee Sandra, terwijl ze wat glaasjes met sojamelk vult. “Als Jezus nu zou terugkomen op aarde en zou zien hoe het hieraan toe gaat, wat voor keuze zou hij dan maken? Ik denk dat hij vega zou worden.”

Natuurlijk voelen wij ons een beetje als David tegenover Goliath, maar je weet wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Anja Hermanus–Schröder, auteur kookboek

Een prominente plaats in hun standje neemt ‘Van Alfalfa tot Omega-3’ in, volgens Sandra en Anja het eerste christelijk-veganistische kookboek ooit. Anja schreef het samen met Gitta Zwijnenburg en het kwam deze week uit, precies op tijd voor Opwekking.

Inspiratiepagina's Het kookboekje bevat eenentwintig veganistische recepten, verspreid over zeven dagen. Tussen de recepten door vind je ‘inspiratiepagina’s’ met passende bijbelse redenen voor een plantaardige leefstijl. Anja: “Dat het goed is voor de dieren, dat spreekt vanzelf. Maar het draagt ook bij aan een eerlijke voedselverdeling op de wereld. Verder is het goed is voor je gezondheid en voor de schepping in het algemeen.” Christenen die niet zoveel moeten hebben van veganisme, onder wie ook veel christelijke vleesboeren, verwijzen graag naar het Bijbelboek Genesis. In hoofdstuk 1 krijgt Adam van God de dieren als gezelschap zodat hij niet alleen hoeft te zijn en krijgt hij de planten om te eten. Maar als in Genesis 9 alle planten na de zondvloed zijn verdwenen, zegt dezelfde God : „Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.” Anja noemt dit een overlevingsmechanisme. “Noach en zijn familie konden niet anders. Er was niets meer na de zondvloed. We zitten gewoon in het spanningsveld dat de Bijbel oproept. Je kan verschillende keuzes maken. En wij kiezen voor veganisme.”

Veel vleeseters Dit is hun tweede jaar op pinksterconferentie ‘Opwekking’. Veel vegetariërs en veganisten komen even goedendag zeggen, het zijn inmiddels oude bekenden, maar moet Anja toegeven: “Er lopen hier gewoon heel veel vleeseters rond.” Overigens at Jezus ook met regelmaat een visje. Met smaak. Pieter Hansum, bezoeker Opwekking Een van hen is Pieter Hansum (57). Hij heeft een stukje speltkoek geproefd (“heerlijk”), maar een veganist zal hij niet worden. “God geeft na dat hele gebeuren met de Ark duidelijk aan dat we dieren mogen eten. Van Hem mag het dus. Hij geeft ons wel onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid om goed met de schepping om te gaan. Overigens at Jezus ook met regelmaat een visje. Met smaak.” Hansum koopt het kookboekje toch. “Ik wil die gerechten zelf kunnen maken.” Het zijn deze kleine succesjes waar Anja en Sandra blij van worden. “Het gaat ons om bewustwording. We willen mensen inspireren, maar we weten dat er nog een lange weg te gaan is. Aan de andere kant : vorig jaar was tijdens Opwekking nog helemaal niets te krijgen als het gaat om ‘anders’ eten. Nu zijn er smoothies te koop en pasta met tomatensaus. Natuurlijk voelen wij ons een beetje als David tegenover Goliath, maar je weet wie er uiteindelijk gewonnen heeft. “

