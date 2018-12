Paus tegen misbruikers: geef jezelf aan

“Ook al zou er sprake zijn van slechts één misbruikzaak (wat op zich al verschrikkelijk is), de kerk vraagt mensen er niet over te zwijgen maar het objectief aan het licht te brengen, aangezien het grotere schandaal in dezen het verhullen van de waarheid is”, aldus de paus. Hij gaf toe dat de kerk ernstig is tekortgeschoten en sprak zijn erkentelijkheid uit naar die journalisten “die eerlijk en objectief hebben geprobeerd om die misbruikers te ontmaskeren en hun slachtoffers een stem te geven”.

Lees verder na de advertentie

De kerk vraagt mensen er niet over te zwijgen maar het objectief aan het licht te brengen, aangezien het grotere schandaal in dezen het verhullen van de waarheid is Paus Franciscus

Het afgelopen jaar werd de katholieke kerk – niet voor het eerst – getroffen door het ene naar het andere misbruikschandaal. Eind juli werd de Amerikaanse aartsbisschop McCarrick uit het kardinalencollege gezet vanwege aanhoudende beschuldigingen van misbruik en niet veel later bracht justitie in de Amerikaanse staat Pennsylvania een schokkend rapport uit over het toedekken van misbruik door hoge geestelijken. Kardinaal George Pell – hoofd financiën in het Vaticaan- werd deze maand schuldig bevonden aan het misbruik van twee minderjarige jongens in de jaren negentig. Tenslotte werd Franciscus zelf door de Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Viganò ervan beschuldigd in het geval van McCarrick bewust een oogje te hebben toegeknepen.

Eind februari volgend jaar is er in het Vaticaan een topconferentie over misbruik.

Lees ook:

Vertrouweling Franciscus is schuldig aan seksueel misbruik Volgens een Australische rechtbank heeft kardinaal George Pell in de jaren negentig twee jongens misbruikt.