Paus spreekt zich keihard uit over seksueel misbruik door geestelijken

De ‘cultuur des doods’ die dat misbruik en het toedekken ervan heeft mogelijk gemaakt, moet worden uitgeroeid, schrijft Franciscus. Waarbij geen enkele maatregel moet worden geschuwd. Hoe die maatregelen eruit zullen zien, zegt de paus er niet bij.

In de brief – die vandaag in zeven talen verscheen – schrijft Franciscus: ‘Met schaamte en berouw erkennen we dat we als kerkelijke gemeenschap niet daar waren waar we hadden moeten zijn, dat we niet tijdig hebben opgetreden. We realiseren ons de omvang en de ernst van de schade die aan zoveel levens is toegebracht.’ Franciscus wijst in de brief beschuldigend naar de klerikale cultuur van de kerk, die het mogelijk heeft gemaakt dat misbruikers jarenlang hun gang konden gaan terwijl hun de hand boven het hoofd werd gehouden.

Franciscus is meermalen geconfronteerd met nieuwe misbruikschandalen. Het jongste komt uit de VS, waar een onderzoek liet zien dat minstens driehonderd priesters minstens duizend kinderen hebben misbruikt, dat hoge geestelijken daar weet van hadden, maar niets deden.