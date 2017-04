Paus roept in TED talk op tot meer harmonie en tederheid

In zijn toespraak riep paus Franciscus iedereen op hulp te bieden aan zieken, migranten, jongeren die geen werk hebben en gevangenen, die “de hel in hun hart dragen.” De paus zei dat hij zich in het bijzonder verbonden voelt met migranten, omdat hij zelf uit een migrantenfamilie komt. Zijn Italiaanse vader maakte in 1929, zeven jaar voor de geboorte van Franciscus, de oversteek naar Argentinië.

“Als je niet nederig bent, zal de macht u ruïneren en zult u anderen ruïneren” Paus Franciscus

“Ik vraag me vaak af: waarom zij wel en ik niet? Ik kom ook uit een emigrantenfamilie. Ik had ook bij de verworpenen van vandaag kunnen zijn”, sprak paus Franciscus. Ook zei hij dat niemand een eiland is en dat mensen alleen geluk kunnen ervaren als zij in harmonie zijn met elkaar. De paus sprak zijn zorgen uit over de naar zijn mening harde maatschappij waarin mensen vandaag de dag leven. “Solidariteit is een woord dat velen uit het woordenboek willen schrappen.”

Bruggen bouwen Zijn boodschap is in lijn met die in eerdere toespraken. De religieuze leider staat bekend om zijn aandacht voor zwakkere mensen in de samenleving. Ook roept hij herhaaldelijk op tot dialoog, wat hij ziet als een manier om bruggen te bouwen tussen mensen met verschillende achtergronden en religies. Aan het einde van zijn toespraak vroeg hij mensen hem te gedenken, zodat hij zijn taak goed kan uitvoeren. Volgens de organisatie duurde het meer dan een jaar voor zij de paus wist te strikken voor een TED talk. “We zijn vele discussies en verschillende tripjes naar Rome verder”, zo laat de organisatie weten. Een TED talk is een presentatie van maximaal achttien minuten, die gratis online wordt gezet door media-organisatie TED. Deze letters staan voor Technologie, Entertainment en Design. De organisatie wil inspirerende personen via de TED talk de kans geven om hun ideeën te verspreiden. Bekijk de boodschap van de paus hieronder:

