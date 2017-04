Paus roept gelovigen op niet de hoop te verliezen

In zijn toespraak riep de paus de gelovigen op de hoop niet te verliezen ondanks het vele leed in de wereld. Hij veroordeelde de zelfmoordaanslag van zaterdag op een konvooi met evacués in Syrië. Daarbij werden zeker 112 mensen gedood.

Het plein was zeer zwaar beveiligd in verband met mogelijke aanslagen. Alle tienduizenden gelovigen die bij de toespraak aanwezig waren, moesten door een metaaldetector. Op en rond het hele plein was veel politie aanwezig en op de daken lagen scherpschutters. De politie wilde geen enkel risico nemen met de recente aanslagen in Europa en op koptische christenen in Egypte.

Het Sint-Pietersplein was zoals gewoonlijk versierd met 35.000 bloemen uit Nederland.

