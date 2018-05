Paus roept Chileense bisschoppen op het matje: gaan er koppen rollen?

Het heeft iets van schuldbewuste jongens die bij de bovenmeester moeten komen. In totaal 34 Chileense bisschoppen zijn sinds gisteren met paus Franciscus in gesprek over met afstand het grootste schandaal in de geschiedenis van de Chileense kerk: het grootschalige misbruik van minderjarigen door geestelijken en het toedekken daarvan door de kerkleiding. Zelf zeggen de bisschoppen dat ze met 'pijn' en 'schaamte' naar Rome zijn gekomen. Ze zeggen zich 'nederig' te voelen en benadrukken dat ze goed naar de paus willen luisteren.

Voor deze ontmoeting met zijn Chileense broeders in het ambt, heeft paus Franciscus niet een van de mooie ruimtes in het Apostolisch Paleis uitgekozen, maar een saaie vergaderzaal elders in het Vaticaan. Het lijkt erop dat de bisschoppen vooral niet de indruk moeten krijgen dat ze in de watten worden gelegd. Onder hen is ook kardinaal Francisco Errázuriz, de 84-jarige oud-aartbisschop van Santiago en een vertrouweling van Franciscus. Hij maakt deel uit van de Raad van Kardinalen (ook wel 'C9' genoemd) die de paus adviseert over de hervorming van de Romeinse curie.

Verantwoording afleggen

Opvallend is dat Errázuriz, die volgens slachtoffers een kwalijke rol zou hebben gespeeld in het misbruikdossier, eerst helemaal niet wilde komen. De kardinaal voerde daarvoor 'persoonlijke redenen' aan. Een telefoontje van de paus persoonlijk deed hem besluiten toch in het vliegtuig naar Rome te stappen en dus is hij er ook bij. Het komt zelden voor dat een heel episcopaat bij de hoogste baas in Rome verantwoording moet komen afleggen. In 2002 riep Johannes Paulus II alle Amerikaanse kardinalen bij zich voor overleg over de misbruikcrisis die op dat moment in hun land op haar hoogtepunt was. In 2010 deed zijn opvolger Benedictus XVI hetzelfde met de Ierse bisschoppen.

Het verhaal rond deze topontmoeting met de Chileense bisschoppen, begint bij bisschop Juan Barros van Osorno. Hij zou volgens slachtoffers hebben geweten dat zijn vroegere mentor, de priester Fernando Karadima, jarenlang minderjarige jongens seksueel had misbruikt. In 2011 veroordeelde het Vaticaan Karadima hiervoor en stuurde hem met pensioen. Tijdens een bezoek aan Chili in januari van dit jaar, deed Franciscus de beschuldigingen aan het adres van Barros nog af als 'laster'. Dit kwam hem op veel kritiek te staan van Chileense katholieken.

Uiteindelijk haalde Franciscus bakzeil en stuurde een onderzoeksdelegatie naar Chili om de zaak Barros te onderzoeken. Die kwam terug met een rapport van maar liefst 2300 pagina's waaruit niet alleen bleek dat de beschuldigingen tegen de bisschop geloofwaardig waren, maar ook dat het misbruik binnen de Chileense kerk een veel grotere omvang had dan eerder werd aangenomen. Naar verluidt was Franciscus ontdaan toe hij kennis nam van de inhoud van het rapport. Hij schreef een brief aan de Chileense bisschoppen waarin hij zei dat 'hij grove fouten had gemaakt' in zijn beoordeling van de situatie, vooral veroorzaakt door een 'gebrek aan informatie' van hun kant. Daarom riep hij de bisschoppen collectief op het matje en ook nodigde hij Chileense slachtoffers uit om naar Rome te komen zodat hij hun persoonlijk vergiffenis kon vragen.