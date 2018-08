Paus praat over schuld, maar voor de slachtoffers van seksueel misbruik gebeurt er weinig

Twee dagen lang sprak paus Franciscus woorden van ootmoed, schaamte en schuld. Twee dagen lang boog hij nederig het hoofd en erkende hij dat zijn kerk grove fouten heeft gemaakt in de aanpak van seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken. Twee dagen lang bezwoer hij dat er alles aan zal worden gedaan om de verderfelijke cultuur uit te roeien die het mogelijk maakte dat hoge geestelijken wegkeken bij misbruik, of het zelfs toedekten.

Caca, noemde de paus de corruptie en het toedekken van misbruik door katholieke geestelijken: stront

Maar nu het tweedaagse bezoek van de paus aan Ierland achter de rug is – gisteravond vloog hij terug naar Rome – is de conclusie dat de crisis in de rooms-katholieke kerk alleen maar is verdiept en dat Franciscus nog niet het begin van een uitweg gevonden heeft. Zijn tegenstanders binnen de kerk grijpen de situatie aan en hebben opnieuw en feller dan ooit de aanval op Franciscus ingezet. De paus wordt nu ook zelf beschuldigd van het toedekken van misbruik.

In de zes toespraken die Franciscus in Ierland hield klonk telkens dezelfde taal, als een plaat waar de naald in is blijven hangen. Ze echoden de woorden uit de brief die hij een week geleden naar alle rooms-katholieke gelovigen stuurde en waarin hij keiharde taal sprak. Maar net zoals de slachtoffers van seksueel misbruik teleurgesteld op die brief reageerden, klonk er ook in Ierland ontevredenheid. Wanneer worden bisschoppen die wegkeken bij misbruik of het toedekten écht aangepakt? Waar blijven de maatregelen?

Doofpot-bisschoppen Het lijkt erop dat die er niet gaan komen. Zaterdagavond sprak Franciscus in Dublin anderhalf uur lang met acht misbruikslachtoffers. Ook toen: harde taal. Caca, noemde de paus de corruptie en het toedekken van het misbruik door katholieke geestelijken. Stront. Een aartsbisschop beschuldigt Franciscus ervan zélf zo’n wegkijkende hoge geestelijke te zijn Maar in hetzelfde gesprek liet hij weten dat er geen nieuwe maatregelen komen om doofpot-bisschoppen aan te pakken, vertelde een van de slachtoffers na afloop. Dat was Marie Collins, voormalig lid van de pauselijke commissie ter bescherming van minderjarigen. Uit frustratie over de trage aanpak van het misbruik stapte ze vorig jaar uit die commissie. Zaterdag vroeg ze de paus opnieuw om maatregelen. Niet nodig, zou de paus hebben gezegd, want we kunnen die bisschoppen aanpakken zonder nieuwe procedures op te tuigen. Een paar uur later lekte een brief uit waarin Franciscus ervan beschuldigd wordt zélf zo’n wegkijkende hoge geestelijke te zijn. Afzender: aartsbisschop Carlo Maria Viganò, van 2011 tot 2016 ambassadeur voor het Vaticaan in Washington, en daarmee een van de belangrijkste diplomaten van de kerk.

Harde aanval Viganò beweert, zonder met bewijzen te komen, dat Franciscus én zijn voorganger Benedictus XVI, wisten van het seksueel misbruik door voormalig aartsbisschop McCarrick. Die werd in juni geschorst en nam daarna ontslag als kardinaal. Volgens Viganò – die niet alleen de twee pausen beschuldigt, maar ook een heel aantal andere hoge geestelijken – legde Benedictus McCarrick jaren geleden al een aantal strafmaatregelen op, maar die zouden door Franciscus zijn teruggedraaid, terwijl die laatste door Viganò zou zijn geïnformeerd over het wangedrag van McCarrick. De paus moet opstappen, vindt Viganò. Of zijn beschuldigingen kloppen, is nog niet na te gaan. Maar dát Viganò met zijn brief komt, laat zien dat conservatieve tegenstanders van Franciscus de crisis rond het seksueel misbruik aangrijpen om de paus aan te vallen. Dat er van binnen de rooms-­katholieke hiërarchie zo’n harde aanval op de paus wordt gedaan, is ongekend.

Decentrale kerk Franciscus is geen paus van de hiërarchie. Veel liever dan op een centralistische manier vanuit Rome aan de katholieke geloofsgemeenschap te dicteren hoe er over onderwerp zus of zo moet worden gedacht, wil hij de kerk van onderop laten bloeien. Zijn conservatieve tegenstrevers gruwen daarvan, en vrezen voor een progressieve vertroebeling van de rooms-katholieke leer. Franciscus’ voorliefde voor een decentrale kerk wreekt zich in de crisis rond het seksueel misbruik. Want die lijkt alleen te kunnen worden bestreden met een aanpak van bovenaf, met paus Franciscus aan het roer. Vooralsnog slaagt hij daar niet in, waarmee zijn traditionele tegenstanders een flinke voorraad nieuwe munitie in handen hebben en nu zelfs openlijk om zijn aftreden durven te roepen.

