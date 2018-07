Paus Fransiscus accepteert ontslag van Amerikaanse oud-aartsbisschop McCarrick

McCarrick, een zeer gewaardeerd en gerespecteerd geestelijke, vertrouweling van pausen en presidenten, moet van paus Franciscus in afzondering gaan wonen. De paus verwacht van hem dat hij zijn leven wijdt aan gebed en boetedoening, totdat de officiële kerkelijke instantie een oordeel heeft geveld over de aanklachten.

Het is zeer uitzonderlijk dat een kardinaal buiten het College van kardinalen wordt gezet. Volgens de Belgische kerkjurist Kurt Martens gebeurde dit in 1927 voor het laatst, met de Fransman Louis Billot. De zaak-Carrick verschilt van die van de Britse kardinaal Keith O’Brien, in leven onder andere aartsbisschop van Edinburgh. Zijn ontslag werd vijf jaar geleden aanvaard, maar hij mocht zich wel kardinaal blijven noemen.

De gepensioneerde McCarrick maakte een lange carriere in de katholieke kerk. Geruchten over seksueel misbruik door de charmante geestelijke waren er al jaren. De toenmalige paus Johannes Paulus zou voor zijn benoeming tot aartsbisschop in Washington, zijn gewaarschuwd.

Misbruik

Vorige maand werd bekend dat hij begin jaren zeventig een zestienjarige jongen zou hebben misbruikt tijdens zijn priesterschap in New York. Terwijl hij de jongen hielp met het aantrekken van zijn kerkelijke kleding, zou hij zijn rits hebben open gedaan en zijn hand in zijn broek hebben gestoken. McCarrick ontkende dat, maar de Amerikaanse katholieke kerk vond de beschuldigingen geloofwaardig. Er werden maatregelen tegen hem getroffen: hij mocht zijn ambt als geestelijke niet meer uitoefenen.

Twee weken geleden onthulde de New York Times dat diverse functionarissen in de kerkelijke leiding allang wisten dat McCarrick studenten aan seminaries had misbruikt. In het katholieke magazine America vertelde recent een van de studenten van destijds, priester Desmond Rossi, dat McCarrick in zijn strandhuis seminaristen uitnodigde, elke keer net een meer dan er bedden waren. De ene die er ‘te veel’was, moest bij McCarrick in bed. Als die niet genoeg studenten bij elkaar kon krijgen, ging het weekeinde niet door, aldus deze priester.

‘Oom Ted’, zoals zijn slachtoffers hem moesten noemen, zou ook een 11-jarige jongen hebben aangerand. Dat misbruik zou twintig jaar hebben geduurd.

Vrijdag diende Mc Carrick zijn ontslag in. Zaterdag, accepteerde paus Franciscus dat. Het College van kardinalen heeft nu 224 leden. Kardinalen adviseren de paus, en kiezen een nieuwe als de positie vacant is. Zij gaan daarvoor in conclaaf. Kardinalen ouder dan 80 mogen niet meedoen aan die besloten vergaderingen.