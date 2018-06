Paus Franciscus zet de oecumene hoog op zijn agenda

Het bezoek van paus Franciscus aan de Wereldraad van Kerken maakt duidelijk hoe warm de verhoudingen met de andere christelijke kerken zijn onder de Argentijnse paus. Als Franciscus vanochtend de kapel in het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken betreedt voor een oecumenische viering, klinkt er nog net geen applaus, maar het scheelt weinig. Ook hier lijkt iedereen van de deze paus te houden. Franciscus stapt in een warm bad, bijna letterlijk: het is er bloedheet.

Aanleiding voor wat Franciscus zelf een ‘oecumenische pelgrimage’ noemt, is de zeventigste verjaardag van de Wereldraad die dit jaar gevierd wordt. Al sinds 1948 zoeken christelijke kerken met vallen en opstaan in dit verband samen naar eenheid. De rooms-katholieke kerk is zelf geen lid, maar de onderlinge banden zijn goed. Zo werken Rome en de Wereldraad samen in allerlei commissies. Er zijn eerder pausen in Genève langsgekomen – alhoewel het inmiddels meer dan dertig jaar geleden is dat er voor het laatst een paus op bezoek kwam – maar Franciscus is de eerste die speciaal voor de Wereldraad naar Zwitserland reist. Dat wordt op prijs gesteld.

Tijdens de viering zit de paus tussen de leiding van de Wereldraad vooraan. Meer pastor dan de alomtegenwoordige leider van de grootste christelijke kerk. De kapel zit vol met afgevaardigden van de 350 lidkerken die deel uitmaken van de Wereldraad. Na wat gebeden en een lied uit zijn vaderland Argentinië, begint Franciscus aan zijn preek. In het Italiaans, aanleiding voor nogal wat geestelijken om hun koptelefoon op te zetten voor de simultaanvertaling.

Blik op de toekomst

De preek van Franciscus ligt in het verlengde van wat hij in oktober 2016 in het Zweedse Lund zei, bij de opening van het Lutherjaar. Geen nadruk op theologische verschillen, niet te veel omkijken naar allerlei conflicten uit het verleden, maar de blik richten op de toekomst en kijken wat je samen kan doen om de wereld beter te maken: “Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn. We kunnen nu al samen op weg, geleid door de Heilige Geest: we kunnen samen bidden, evangeliseren en samenwerken. Dat is de belangrijkste weg waartoe we geroepen zijn. En die weg heeft een duidelijk doel: dat van de eenheid.”

Geen leerstellige discussies in Genève, maar meer een warme ontmoeting tussen de paus en vertegenwoordigers van andere christelijke kerken. “Ik ben hier gekomen als pelgrim op zoek naar eenheid en vrede. Ik dank God dat ik jullie hier heb gevonden, die al op deze weg zijn”, eindigt de paus zijn preek niet voor niets. Het klinkt bijna als een liefdesverklaring.

Karin van den Broeke, oud-preses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en lid van het dagelijks bestuur van de Wereldraad vond het “ontroerend om de paus zo van dichtbij te zien. Zijn bezoek zie ik als een groot compliment aan de Wereldraad en een erkenning van het feit dat we samen onderweg zijn. Nog nooit zei een paus zo duidelijk dat wij de gave van de Geest bezitten. Je kunt wel eindeloos kijken naar het institutionele, maar als je samen met elkaar optrekt – letterlijk in dezelfde Geest – ben je eigenlijk al één.”

Vaak gebruikt de paus tijdens een eendaagse buitenlandse reis het middagmaal met daklozen en ouderen. Gisteren lunchte hij met de leiding van de Wereldraad. Het laat nog maar eens zien hoeveel belang de paus hecht aan het contact met de andere christelijke kerken.