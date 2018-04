Paus Franciscus toch door het stof voor Chileense misbruikzaak

Nu biedt de paus daar zijn verontschuldigingen voor aan. ‘Ik erken dat ik grove fouten heb gemaakt in mijn beoordeling van de situatie, vooral veroorzaakt door een gebrek aan informatie’, schrijft Franciscus in een brief aan de Chileense bisschoppen. ‘Ik vraag vergeving aan een ieder die ik hiermee heb gekwetst en ik hoop dit in de komende weken ook persoonlijk te doen.’ De paus nodigt daartoe Chileense misbruikslachtoffers uit om naar het Vaticaan te komen om hem daar te ontmoeten.

Overdonderd Een Vaticaanse delegatie onder leiding van de Maltese aartsbisschop Charles Scicluna deed de afgelopen tijd onderzoek naar het misbruik in Chili en verzamelde de getuigenissen van 64 slachtoffers. In zijn brief aan de Chileense bisschoppen schrijft Franciscus dat de onderzoekers ‘overdonderd’ waren door het leed van de vele slachtoffers van ‘het zware gewetens- en machtsmisbruik en in het bijzonder het seksueel misbruik door meerdere geestelijken’. Ik vraag vergeving aan een ieder die ik hiermee heb gekwetst Paus Franciscus De ootmoedige toon van Franciscus contrasteert scherp met zijn boodschap van een paar maanden geleden. De felheid waarmee hij toen de beschuldigingen verwierp – hij sprak van ‘laster’ – bevestigde veel critici in het beeld dat Franciscus talmt bij de aanpak van seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken.