Paus Franciscus praat in het Vaticaan met Chileense misbruikslachtoffers

De paus ontmoette hen in Casa Santa Marta, zijn woonverblijf in Vaticaanstad. Ze kregen volgens het Vaticaan “zo lang als nodig was” om hun verhaal te doen.

Eerder deze maand gaf Franciscus in een uitzonderlijke spijtbetuiging toe “ernstige fouten” gemaakt te hebben in zijn reactie op verhalen van seksueel misbruik door Chileense geestelijken. Tijdens een bezoek aan Chili in januari deed de paus beschuldigingen aan het adres van de Chileense bisschop Barros, die het misbruik van Karadima zou hebben toegedekt, af als ‘laster’.

Een onderzoek van een Vaticaanse delegatie wees uit dat de beschuldigingen wel degelijk geloofwaardig waren. Franciscus beklaagde zich in een brief aan de Chileense bisschoppen erover dat hij niet goed was ingelicht en nodigde slachtoffers uit om naar Rome te komen zodat hij persoonlijk om vergiffenis aan hen kon vragen.

Binnenkort komen de Chileense bisschoppen naar Rome om de crisis rond het mis­bruik­dos­sier met de paus te bespreken