Paus Franciscus neemt het op voor omstreden Chileense bisschop

Barros zou volgens slachtoffers hebben geweten dat zijn vroegere mentor, de priester Fernando Karadima, jarenlang minderjarige jongens seksueel had misbruikt. In 2011 veroordeelde het Vaticaan Karadima hiervoor en stuurde hem met pensioen. Vier jaar later stelde Franciscus bisschop Juan Barros aan in het zuidelijke bisdom Osorno, tot grote onvrede van veel Chileense katholieken.

Die zien ook Barros het liefst vertrekken, maar de paus liet weten dat er voorlopig niks verandert. “Wanneer iemand met bewijs komt tegen bisschop Barros, zal ik spreken”, aldus de paus. “Maar er is niet één bewijsstuk. Het is allemaal laster. Is dat duidelijk?”

Verontwaardiging

De uitspraken van de paus zorgden voor veel verontwaardiging in Chili. Veel Chilenen nemen het de paus kwalijk dat hij de uitspraken van slachtoffers zo gemakkelijk van de hand wijst. “Het is niet alsof ik een selfie of een foto had kunnen nemen terwijl Karadima me misbruikte en Juan Barros en anderen aan het toekijken waren”, schreef een van de slachtoffers van Karadima, Juan Carlos Cruz, op Twitter. “De verontschuldigingen van paus Franciscus hebben geen betekenis. Er is helemaal niets veranderd."

Eerder deze week betuigde de paus nog spijt over het seksueel misbruik van kinderen door priesters. Tijdens zijn eerste officiële toespraak zei hij dat hij zich verplicht voelt om zijn "pijn en schaamte uit te drukken over de onherstelbare schade die sommige vertegenwoordigers van de kerk kinderen hebben toegebracht".

De weerstand tegen de katholieke kerk groeit in Chili door de situatie rondom Karadima. Het bezoek van Franciscus ging dan ook gepaard met de nodige protesten. Dinsdagochtend werden in de regio Araucania, die de paus woensdag bezocht, twee kerken in brand gestoken. In een dorp in de buurt van Santiago werd eveneens een kerk in brand gestoken en in de hoofdstad zelf bekladden actievoerders meerdere kerken met leuzen tegen de paus. De afgelopen week brandden in Chili ten minste zes kerken uit. Wie er achter die aanslagen zitten, is niet bekend.

