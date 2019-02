Paus Damascus was (vóór de invoering van het celibaat) nog een ‘streler van damesoren’

Damasus I, paus van 366 tot 384, was de zoon van een Spaanse priester, en hield zelf ook van het vrouwelijk geslacht. ‘Streler van damesoren’ was zijn bijnaam en voor een wereldlijke rechtbank moest hij zich verdedigen tegen beschuldigingen van overspel. Het stond zijn heiligverklaring niet in de weg. Het aanroepen van Damasus beschermde onder meer tegen de griep.



Voor Johannes XII, paus van 955 tot 964, bleken zelfs vrouwelijke pelgrims niet veilig. Een tienjarige die hem aan zijn gerief had geholpen, werd als dank tot bisschop gewijd. Johannes XII stierf naar verluidt in het bed van een minnares, toen haar plots thuisgekomen man hem de hersens insloeg. Sommige pausen waren de zoon van een paus.



Van een handleiding hoe om te gaan met priesters en hun kinderen (het Vaticaan bevestigde deze week het bestaan van zulke richtlijnen) was destijds nog geen sprake. Daarvoor was het – zeker in het westelijk deel van de christelijke wereld – te veel de praktijk van alledag.

Leefregels

In de Evangeliën staat geen letter over de noodzaak van celibatair leven. De apostel Petrus, later de eerste paus, was getrouwd. Het verlangen naar voorgangers die het lichamelijke en het geestelijke scheidden, kwam in de eeuwen daarna op. Mogelijk speelden invloeden van andere religies, die soortgelijke leefregels kenden, een rol. Op concilies in de vierde eeuw kwam eerst de noodzaak van seksuele onthouding en later die van het celibaat ter tafel.

In dezelfde eeuw schreef Augustinus zijn ‘Bekentenissen’. “Geef mij kuisheid”, smeekte de bisschop van Hippo, nadat hij eerder menig avontuur met vrouwen en jongens had beleefd. Woorden schoten nu te kort om zijn weerzin tegen seks te beschrijven. Hij had het over “een brandend gezwel” en “een gruwelijke gloed”. Met de invloed van deze later heilig verklaarde kerkvader op het denken won het ascetische ideaal aan kracht.

Bovendien: hoe kreeg je mannen anders warm voor het priesterschap?

Maar van een streng opgelegde verplichting kwam het nog niet. Er waren ook christelijke filosofen die dat beargumenteerden: het huwelijk was toch een bezegeling van de goddelijke liefde. Dan kon van afleiding of onreinheid toch geen sprake zijn? Bovendien: hoe kreeg je mannen anders warm voor het priesterschap? Misschien vonden gelovigen het ook wel veiliger als hun parochieherder een vrouw had.