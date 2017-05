Paus creëert vijf nieuwe kardinalen

Als de vijf nieuwe kardinalen binnenkort zijn toegetreden telt dat college 121 kiesgerechtigde kardinalen. Van die 121 mannen zijn er inmiddels 49 door Franciscus aangewezen.

Opnieuw blijkt: van conventies trekt Franciscus zich op bij kardinaalsbenoemingen maar weinig aan. Onder Franciscus word je geen kardinaal omdat je als geestelijke wel eens keer beloond mag worden voor je inzet. Evenmin word je het omdat je in jouw land de hoogste in de geestelijke rang bent. Voor die hiërarchie is Franciscus ongevoelig. En dat het tijdenlang haast een gewoonte leek om vooral Europeanen – en Italianen in het bijzonder – tot kardinaal te creëren – ook daar trekt Franciscus zich maar weinig van aan.

Dus verwonderlijk is het niet dat de jongste kardinaalsbenoemingen een paar bijzondere verrassingen telde. Neem Anders Arborelius, bisschop van Stockholm. Arborelius is de eerste Scandinaviër ooit die toetreedt tot het selecte gezelschap van kardinalen. Een half jaartje geleden spraken Arborelius en de paus nog uitvoerig met elkaar toen Franciscus op bezoek was in het zeer Lutherse Zweden om daar in een oecumenische viering de start van het Luther-jaar te markeren. Arborelius speelde een prominente rol in die festiviteiten.

Franciscus laat met deze nieuwe kardinalen zien dat hij hart heeft voor de lijdende kerk en de kerk in de marge

Zweden is een zeer Luthers land en telt maar weinig katholieken. Maar dat maakt de paus weinig uit: voor hem is van belang dat het kardinalencollege de universaliteit van de rooms-katholieke kerk weerspiegelt. Het kardinalencollege is een college van een wereldkerk. En daar hoort Zweden ook bij. Laos ook, trouwens. En Mali. En El Salvador. Net als Zweden leverde geen van die drie landen eerder een kardinaal. Dat gaat nu veranderen. In elk van die drie landen wees paus Franciscus geestelijken aan die tot kardinaal zullen worden gecreëerd.

Buiten de hiërarchie om Dat is niet het enige bijzondere aan de jongste kardinaalscreatie. Franciscus laat opnieuw zien dat hiërarchie voor hem zo goed als niets betekent. Onder vorige pausen werd je kardinaal als je een belangrijk aartsbisdom bestuurde of een hoge functie in de Romeinse curie vervulde. Onder deze paus is alles anders. Franciscus schrikt er niet voor terug om geestelijken aan te wijzen die lager in rang staan. Louise Marie Ling Mangkhanekhoun (73) uit Laos bijvoorbeeld is een zogenoemd apostolisch vicaris. Laos – waar iets meer dan een half procent van de bevolking rooms-katholiek is – kent geen bisdommen. Arborelius (67) is evenmin aartsbisschop. En de Salvadoraan Gregorio Rosa Chávez (74) is hulpbisschop. De zittende aartsbisschop van El Salvador is door de paus gepasseerd. Uit de kar­di­naal­s­cre­a­tie blijkt dat hiërarchie voor Franciscus zo goed als niets betekent Dat de Malinese aartsbisschop Jean Zerbo (73) tot kardinaal wordt gecreëerd heeft mogelijk te maken met dienst grote inzet voor de dialoog tussen moslims en christenen. De interreligieuze dialoog staat ook hoog op de agenda van paus Franciscus. Bovendien laat Franciscus met deze nieuwe kardinalen zien dat hij hart heeft voor de lijdende kerk en de kerk in de marge. Keer op keer wijst hij op de benarde positie van christenen in het Midden-Oosten en delen van Afrika en Azië. Dat hij nu kardinalen heeft aangewezen uit landen waar christenen het moeilijk hebben (Laos, Mali) en waar de kerk zich in de marge ophoudt (Zweden) is daarmee geheel in lijn.

Geestverwant Met de benoeming van de Spaanse Juan José Omella y Omella – aartsbisschop van Barcelona – heeft Franciscus een duidelijke geestverwant aangewezen: Omella (71) staat bekend als een bisschop die dicht bij de mensen staat. Voor elk van de vijf nieuwe kardinalen geldt dat ze jonger zijn dan 80. Dat is geen onbelangrijk biografisch detail: alleen 80-minners spelen een rol in het conclaaf. Zij mogen in dat conclaaf een stem uitbrengen en er mag op hen gestemd worden.

