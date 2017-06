Parodie op parodie: 'Kind van de Duivel' wordt 'Kindje van Jezus'

Ik ben een kind van de duivel, mama, jij hoeft niet te huilen, feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis.

Aldus de eerste vier regels van het refrein van Kind van de Duivel. Het lied werd uitgebracht in oktober 2016 en houdt de gemoederen al maanden bezig. Het zowel muzikaal als tekstueel heftige nummer werd al snel geparodieerd. Zo werden de beats van Kind van de Duivel al gebruikt door Dr. Kater Ft. Je zus die er met 'Kind van de Barman' een carnavalskraker van maakten – ruim 480.000 keer bekeken op YouTube - en in het Westland scoorde 'Kind van een Tuinder' goed, met een krappe 200.000 views.

Jebroer werd uitgenodigd voor een optreden in Hardinxveld, maar toen evenementenorganisatie Het Vierspan de tekst van Kind van de Duivel te horen kreeg, besloot ze het optreden te annuleren. Aanleiding voor een parodie vanuit de christelijke hoek. Jeroen voor 't Hekke van jongerenplatform Stronglife doopte zich voor de gelegenheid om tot Jebroeder en maakte het lied 'Volgeling van Jezus'. Het werd opgepikt door website Dumpert, waar het lied al ruim 150.000 keer bekeken werd. Hierop kwam ook JZJ (Jezus Zoekt Jou) met een parodie op Kind van de Duivel in de vorm van het lied 'Kind van de Vader'.

Dominees waarschuwen ouders

Dat was een paar maanden geleden, maar na het gecancelde optreden van Jebroer in Hardinxveld was het afgelopen weekend weer raak. Een groep dominees en jeugdouderlingen schreef een brief naar de Hervormde Gemeente Vriezenveen om ouders en kinderen te waarschuwen voor het lied. Hierbij lijkt het optreden van rapper Jebroer in het aangrenzende dorp Sibculo aanleiding voor de brief. “Van kleuters op de basisschool, tot op festivals waar mensen van alle leeftijden naar toe gaan, wordt een lied gespeeld, waarvan de tekst ons als dominee en jeugdouderlingen door merg en been gaat”, staat er in de brief die is ondertekend door dertien dominees en jeugdouderlingen. En ook op deze actie wordt volop gereageerd.

Nu Kind van de Duivel weer is komen bovendrijven, is het ook tijd voor een nieuwe parodie. Radio-dj Frank van der Lende besloot als bemiddelaar op te treden en nodigde Jebroeder – die eerder 'Gelovige van Jezus' maakte – uit voor een samenwerking. “Hé @jebroer, misschien vindt de biblebelt het zo wel oké”, aldus de 3FM-dj op sociale media. Deze tekst luidt als volgt:

ik ben een kindje van Jezus, en ik bid ook voor m'n eten, vijf dagen in de week ga ik naar m'n werk, iedere zondag zit ik vooraan in de kerk.

Rapper Jebroer zal er niet rouwig om zijn dat zijn nummer weer trending is, maar liet in eerdere interviews wel al weten dat hij niet de bedoeling heeft om christenen met zijn lied te kwetsen. Zijn taalgebruik is metaforisch bedoeld, zo verklaarde hij.