Parochie in Brabant verzet zich met succes tegen opgelegde fusie

De katholieke kerk in Nederland heeft het door kerkverlating en teruglopende budgetten moeilijk. Bisdommen laten daarom parochies fuseren en stoten kerkgebouwen af. De meeste parochies leggen zich – vaak na luid protest – neer bij van hogerhand opgelegde samenvoegingen. Een enkele parochie vecht door en zoekt steun in het Vaticaan.

Tien jaar geleden kondigde het bisdom ’s-Hertogenbosch aan dat de parochie in Lithoijen met vijf andere plaatselijke geloofsgemeenschappen moest samengaan in een nieuwe parochie, onder de naam Heilige Benedictus. Dat zagen ze in het Brabantse dorp (1100 inwoners) onder de rook van Oss niet zitten. Het ging goed met de parochie, ook financieel.

Toen in 2016 Gerard de Korte bisschop van Den Bosch werd, hoopten de gelovigen in Lithoijen tevergeefs op een koerswijziging. Uiteindelijk ging de parochie bij het Vaticaan in beroep tegen de fusie, en die gaf haar gelijk.

De Congregatie voor de Clerus van het Vaticaan vindt dat het bisdom in gebreke is gebleven omdat het niet de juiste procedure volgde. Zo zou de priesterraad – een adviesorgaan van de bisschop – onvoldoende bij het fusiebesluit zijn betrokken. Het Vaticaan vraagt bisschop De Korte en de opstandige parochianen gezamenlijk naar een ‘billijke’ oplossing te zoeken.

Patstelling “Inmiddels hebben we weer twee gesprekken met de bisschop achter de rug”, zegt Paul Janssen, woordvoerder van de verontruste parochianen. “Maar hij blijft vasthouden aan de fusie.” Het bisdom ’s-Hertogenbosch laat in een verklaring weten het besluit te bestuderen en zich te bezinnen op vervolgstappen: ‘Om te voorkomen dat een pastoraal en bestuurlijk vacuüm ontstaat, zal de bisschop ter regeling van de gevolgen van de uitspraak van de Congregatie, de (voormalige) parochies behorende tot de Benedictusparochie tijdelijk onder één bestuur en één pastoraal team plaatsen.’ Daarmee lijkt een patstelling te zijn bereikt. “Het bisdom kan niet zomaar overgaan tot de orde van de dag”, zegt parochiaan Frans van Kilsdonk. “Wij willen dat ons oude kerkbestuur in functie wordt hersteld.”

