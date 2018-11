Pakistaanse christenen leven in angst nu de woede over de vrijlating Asia Bibi door het land waart

De ophef in Pakistan over de christelijke vrouw Asia Bibi, die onlangs door het hooggerechtshof in Islamabad is vrijgesproken van godslastering, heeft niet alleen haar en haar familie in levensgevaar gebracht. Ook de rest van de christelijke minderheid in Pakistan leeft in angst.

Lees verder na de advertentie

Kerken hebben hun beveiliging opgevoerd, leiders van de christelijke gemeenschap houden zich gedeisd en ook gewone gelovigen proberen zo min mogelijk op te vallen. “Als een moslim ergens van wordt beschuldigd, dan is het alleen maar een aantijging tegen een persoon”, aldus de Pakistaanse christelijke activiste Romana Bashir tegen tv-zender CNN. “Als een christen ergens van wordt beschuldigd dan wordt de hele gemeenschap erop aangekeken.”

De kleine christelijke minderheid in Pakistan – slechts 1 à 2 procent van de bevolking – woont vooral in steden als Karachi, Lahore en Islamabad en in dorpen in de provincies Punjab en Khyber Pakhtunkhwa. Hoewel Pakistan nooit een baken van tolerantie is geweest, leefden de christenen er vroeger redelijk vreedzaam naast de moslims. Maar de opmars van moslimextremisme maakt Pakistan de laatste jaren steeds gevaarlijker voor de christenen.

Extremisten winden zich op over berichten op sociale media dat Bibi al in het buitenland is. Nepnieuws, bezweert de Pakistaanse minister van informatie.

Daarbij speelt ook een rol dat Pakistan zeer strenge verboden op godslastering heeft. Op het ontheiligen van de Koran staat in het grote Zuid-Aziatische land een levenslange celstraf en op het belasteren van de profeet Mohammed de doodstraf.

Oorlog Christenen worden geregeld het slachtoffer van geweldsuitbarstingen en lynchpartijen. Zo werd een stel levend verbrand in een steenoven, omdat ze pagina’s van de Koran zouden hebben verbrand. En politicus Salman Taseer, de gouverneur van de provincie Punjab die het opnam voor Asia Bibi, is enkele jaren geleden vermoord door zijn eigen bodyguard. Die bodyguard, Mumtaz Qadri, is een held van de kleine, maar snel groeiende radicaal-religieuze partij Tehreek-e-Labaik, die nu ook tekeergaat tegen Asia Bibi. De bebaarde moslimgeestelijke Khadim Hussain Rizvi, voorman van Tehreek-e-Labaik, dreigde vorige week met bloedvergieten als de regering Bibi laat vertrekken. “Het wordt oorlog als ze haar naar het buitenland laat gaan”, aldus Rizvi. Ook worden de christenen nogal eens op de korrel genomen door terroristen. Zo bestormden extremisten met geweren en bomvesten vorig jaar een kerk in de stad Quetta. Daarbij kwamen negen mensen om en raakten er ruim honderdvijftig gewond. Waar Asia Bibi nu verblijft, is onduidelijk. De 53-jarige Bibi, moeder van vijf kinderen, werd vorige week vrijgelaten uit een gevangenis in de stad Multan en overgebracht naar de hoofdstad Islamabad. Volgens de autoriteiten is zij daar op een veilige plek ondergebracht om haar te beschermen. Meerdere westerse landen hebben al aangeboden om haar en haar familie asiel te verlenen en de Canadese premier Justin Trudeau bevestigde gisteren dat zijn land hierover in gesprek is met Islamabad. Hij noemde de kwestie ‘zeer delicaat’.

Nepnieuws Dit allemaal tot woede van moslimgeestelijke Rizvi en zijn aanhangers. De radicalen hebben bij het hooggerechtshof een verzoek tot herziening van Bibi’s zaak ingediend en eisen dat ze weer wordt vastgezet. Zij hopen dat Bibi alsnog wordt opgehangen. Bovendien winden de extremisten zich op over berichten op sociale media dat Bibi al in het buitenland is. Maar de Pakistaanse minister van informatie Fawad Chaudhry bezwoer gisteren dat dit nepnieuws is en dat Bibi nog in Pakistan is. Chaudhry zei met socialemediabedrijven te overleggen over verwijdering van de opruiende verhalen. “We proberen medewerking te krijgen van Twitter en Facebook”, aldus de bewindsman. “Mensen kunnen zelfs gedood worden door dit soort nepberichten.”

Kastenstelsel Landarbeidster Asia Bibi zat vanaf 2009 in een Pakistaanse dodencel omdat zij ervan werd beschuldigd dat ze de profeet Mohammed had beledigd. Ze zou dat hebben gedaan tijdens een ruzie die ontstond toen ze water dronk uit dezelfde kom als moslimvrouwen. Die noemden dat onrein. De oorsprong van het conflict illustreert dat de islam en het christendom in Pakistan, dat zich in 1947 afscheidde van India, rusten op het fundament van het hindoeïsme met zijn kastenstelsel. Veel leden van Asia Bibi’s christelijke gemeenschap stammen af van ‘onaanraakbaren’, de laagste groep in het kastenstelsel, die met hun bekering tot het christendom ontsnapten aan dat verstikkende systeem. Voor heel wat Pakistaanse moslims zijn christenen nog steeds ‘onaanraakbaren’, die het smerigste werk horen te doen en met wie ze zeker geen eet- of drinkgerei willen delen. Doen ze dat wel, dan tasten ze hun ‘reinheid’ aan.

Lees ook:

Pakistaanse premier Khan zit tussen twee vuren Het Pakistaanse ministerie van buitenlandse zaken doet er alles aan om het lot van de christelijke vrouw Asia Bibi af te schilderen als een louter justitiële aangelegenheid.