Paasmis in een Iraakse spookstad

“We komen terug!” zegt de priester, en zijn gehoor applaudisseert. Ongebruikelijk in een kerk, maar alles is hier vandaag ongewoon. De Paasmis wordt gelezen op de zaterdag voor Pasen, buiten staan twaalf bussen die de kerkgangers hebben vervoerd naar een lege, deels vernielde stad op de Nineve-vlakte en ook de kerk draagt de sporen van meer dan twee jaar bezetting door de islamitische terreurgroep IS. En dan is er ook nog een klok die op tien voor acht was gestopt, en spontaan weer gaat lopen als de mis begint.

Enclave

“We komen terug, met de olijftak, net als de duif van Noach,” houdt Vader Yacoub de volle kerk voor, waar extra stoelen zijn aangesleept voor politici, generaals en politiechefs. “We komen terug uit onze opvangkampen, we herrijzen,” is zijn paasboodschap aan de rond 350 ontheemden uit Bartella, die een paar uur terug zijn in de stad die ze in augustus 2014 overhaast verlieten voordat IS, of Daesh zoals die hier heet, haar innam. Sindsdien zitten ze in de christelijke enclave Ainkawa in Iraaks Koerdistan.

De mis, de tweede grote in de Syrisch-Orthodoxe Mar Shmoni-kerk sinds de bevrijding in oktober, is bedoeld als een boodschap, zegt de priester wat later, als hij in de zwaar beschadigde gemeenschapsruimte een broodje falafel eet met zijn congregatie en de gasten. “Een boodschap aan de wereld en de christenen, dat dit onze plek is waar naartoe we zullen terugkeren.”

Vrouwen wonen de Paasdienst bij in Bartella. Bewaakt door het leger en milities. © Teun Voeten

Maar in de afgelopen zes maanden waren de enige inwoners in Bartella Iraakse soldaten die er hun hoofdkwartier hadden voor de strijd in Mosul, vijftien kilometer verderop. Bij binnenrijden vallen de vlaggen van Ali en Hussein op; de stad wordt bewaakt door sjiitische milities, die ook een christelijke brigade hebben.