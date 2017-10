Overal ter wereld staan Jezussen op

Jezus in de sneeuw met een muts op. Jezus aan tafel, biddend voor thee en pennywafels. Jezus op een soort inklapbare scootmobiel. En Jezus als illegale taxichauffeur in een roestige Toyota Corolla, waarvan hij op een van de portieren in de blauwe lak zijn naam heeft gekrast: 'Heer der Heren'.

Zoals Jezus van Nazareth een timmermanszoon was, die pas als dertiger met prediken begon, en dat dan voor een ongeletterd publiek, zo hebben ook de mannen die zich vandaag de dag voor Jezus uitgeven iets onaanzienlijks over zich.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

The Last Testament

In zijn fotoboek 'The Last Testament' doet Bendiksen verslag van zijn belevenissen in hun voetsporen. Hij voegde zich hiervoor bij de verschillende discipelen in Zuid-Afrika, de Filippijnen, Brazilië, Engeland, Japan, Siberië en Zambia. Het leverde geweldige details op. Zo kostte het een van de echtgenotes blijkbaar een half jaar om te geloven dat haar man Jezus was. De vrouwelijke discipelen van de Braziliaanse INRI, een afkorting in het Latijn voor 'Jezus van Nazareth, Koning der Joden', hullen zich allemaal in hemelsblauwe jurken en dragen het haar in precies dezelfde middenscheiding. INRI ergert zich aan mensen die de Bijbel te letterlijk nemen. Staat daar dat Jezus op de wolken zou terugkomen? "Dat betekent natuurlijk dat ik met het vliegtuig kom! Ik ben over de hele wereld naar hen toe gevlogen. God heeft wetenschappers geïnspireerd om vliegtuigen te maken, net op tijd voor mij om ze te gebruiken."

En net als met de Jezus van toen is ook met de Jezussen van nu alles mogelijk. Zo belandt Bendiksen in bed bij de Zuid-Afrikaanse Moses Hlongwane, die met zijn ongeveer veertig volgelingen even buiten de stad Durban woont. Deze Jezus staat op het punt te gaan trouwen, een moment dat volgens hem de eindtijd zal inluiden. (De gastvrijheid jegens de fotograaf om zijn slaapplek aan te bieden had te maken met krappe behuizing.)

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

De illegale taxichauffeur Bupete Chibwe Chishimba (43) uit Kitwe in Zambia verkondigt op de markt dat hij de wedergekomen Messias is. Hij is al eens door een menigte aangevallen om zijn 'ketterij'. © © Jonas Bendiksen / Magnum Phot

De tweede dag na mijn zalving werd ik wakker en dacht ik: Fucking hell. Ik dacht gisteren dat ik Jezus Christus was. Ik ben helemaal doorgedraaid David Shayler the Christ

Bij een enkeling vraag je je af of hun Messiascomplex, officieel geen psychiatrische aandoening, niet toch een geestelijke stoornis is. Neem David Shayler the Christ, een voormalige MI5-agent en klokkenluider, ooit een overtuigde atheïst, die inmiddels denkt dat hij Jezus is en soms ook als Dolores door het leven gaat, met pruik en lippenstift. In gesprek met hem oppert fotograaf Jonas Bendiksen dat er mensen zullen zijn die denken dat hij mentale problemen heeft. "Men lachte Noach ook uit", antwoordt hij dan. Toch heeft hij zelf ook weleens gedacht dat hij een psychische aandoening heeft, zo blijkt. "De tweede dag na mijn zalving werd ik wakker en dacht ik: Fucking hell. Ik dacht gisteren dat ik Jezus Christus was. Ik ben helemaal doorgedraaid." Dat inzicht duurde niet lang.

Al bladerend door het boek is het lastig voor te stellen dat deze figuren ooit een wereldwijde aanhang krijgen, of eeuwen later nog herinnerd zullen worden. Die vraag houdt ook de fotograaf bezig. Knipogend vraagt hij de lezer: "Jullie ongelovigen, die niet overtuigd zijn voordat jullie tekenen zien, grote wonderen, of de hemelen die zich openen: in welke gedaante kwam de Heer de laatste keer?"

Sergei Torop (56) was een verkeersagent in de Siberische plaats Minusinsk. Nadat hij in openbaringen te horen kreeg dat hij Jezus was, richtte hij een kerk op die nu ongeveer vijfduizend leden telt. Zijn discipelen leven met hem in een ecodorp in een bos in Siberië. © © Jonas Bendiksen / Magnum Phot

The Last Testament, door Jonas Bendiksen, 464 p, 165 x 240 mm, 45 euro. Uitgever: Aperture / GOST