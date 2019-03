Oude doden verdienen evenveel weemoed als de jonggestorvenen

De dochter stelt die vraag wanneer ze samen eeuwenoude graven gaan bezoeken van de Etrusken, een volk dat voor de opkomst van de Romeinse beschaving al ten noorden van Rome woonde. ‘Dat spreekt vanzelf’, antwoordt de ­vader dan. ‘Pas overleden mensen staan dichter bij ons, en daarom houden we meer van ze. De Etrusken zijn al zo lang dood, zie je’, en opnieuw was hij een sprookje aan het vertellen, ‘dat het lijkt of ze nooit hebben geleefd, of ze áltijd dood zijn geweest.’

Even later, ze zijn bijna bij de ­ingang van de dodenstad, gaat het gesprek tussen vader en dochter verder. ‘Maar nu je het zo zegt’, zei ze zacht, ‘doe je me eraan denken dat de Etrusken ook hebben ­geleefd, en ik houd ook van hen, net als van alle anderen.’

Met die woorden doet het meisje – ze heet Giannina – wat met de dood. Nee, ze maakt hem niet onschadelijk, dat kan ook ­helemaal niet. Ze maakt hem zachter en daardoor beter verteerbaar.

Gevreesde aanzegging

Ik hou van alle doden, vooral die van Rome. U denkt nu: dit gaat een bekende kant op. U heeft ­gelijk: ik schreef al vaker over Rome en de dood. Deze week was ik weer in die stad en het leek wel of de doden mij deze keer meer ­opvielen dan de levenden. Of moet ik zeggen overlevenden?

Die gemoedstoestand van mij zal wel te maken hebben met wat zich in mijn eigen leven afspeelt. Wees niet bang: ik heb de gevreesde aanzegging dat het einde in zicht is nog niet gekregen. Een vriend van mij wel, en ik denk aan hem terwijl ik deze zinnen optik. Hij houdt ook van Rome en dook daar dan ook vaak op in mijn gedachten. Even dacht ik dat ik hem zag lopen afgelopen woensdag, vlak bij het Vaticaan. Hij had een van zijn ­ouderwets mooie pakken aan en liep druk met iemand te praten. Het moest hem wel zijn. Hij sloeg de hoek om, dus versnelde ik mijn pas om hem in te halen. Maar eenmaal in de straat waar hij had moeten lopen, bleek hij als in het niets opgelost.

De dood was dus bijna overal in Rome. Hij keek me aan, lachte me soms toe en deed me af en toe zelfs een vriendschapsverzoek. Zelfs toen ik over de Tiber uitkeek, kon ik niet om hem heen. Ik zag de ­Romeinen drijven die daar in de loop van de geschiedenis in waren gegooid. Senatoren, misdadigers en een enkele paus. Het kon niet ­anders of hun DNA lag nog ergens op de bodem in het rivierslib verborgen. Vastgekoekt, al eeuwenlang, niet van z’n plaats te krijgen. Af en toe aangeraakt door het ­rivierwater dat er langs stroomt en zijn weg vervolgt naar de zee.