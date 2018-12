Organisator Vredesdienst voor dieren: Mensen zijn niet op hun best als ze medeschepselen eten

“Ja, een dienst suggereert iets van kerkelijkheid, godsdienstigheid. Maar daar heeft het niks mee te maken, alleen al doordat het programma met sprekers en muziek veel langer duurt dan een gewone kerkdienst”, zegt Bouma (77), de activistische theoloog die al sinds de jaren zeventig veganistisch eet. Dagelijks maakt zijn vrouw een salade voor hem in de vorm van een bloem, met Kerst wordt het lasagne met biologische spinazie.

Bouma: “De dierenvredesdienst is een dienst aan de wereld. Veel demonstraties draaien om een betere wereld voor onszelf. Wij komen niet op voor het eigen belang van mensen, maar voor dat van dieren. Dat zijn medeschepselen. Als theoloog zeg ik dat dieren en mensen geschapen zijn naar hun aard. Zij hebben bewustzijn, gevoelens, ze lijden. Van medemenselijkheid gaan wij naar medeschepselijkheid.”

“Onze ervaring de afgelopen keren is dat de meeste bezoekers al vleesloos zijn. En als ze dat nog niet zijn, dan worden ze het misschien wel. De dienst werkt bemoedigend en bevestigend voor mensen die de keuze hebben gemaakt geen dieren meer te eten. Ze voelen zich vaak alleen staan.”

“Nee, we willen heel graag een bijdrage leveren aan een ruimere morele horizon van veel meer mensen. Ik ben zelf in stallen geweest met drieduizend kalkoenen. Als je het leven van een zo’n kalkoen zou volgen en je hebt een beetje empathisch talent, dan krijg je het wel moeilijk met Kerst.”

De dienst is zaterdagmiddag, drie dagen voor Kerst. Bij de slager moest het vlees voor Kerst gisteren zijn besteld. Waarom komt u pas nu met uw vleesloze Kerst?

“Vlees eten is leed eten. Als mensen hun boodschappen al hebben gedaan, zou het kunnen dat het minder goed smaakt. Mensen zijn niet op hun best als ze medeschepselen zitten te eten. Het is zo paradoxaal dat de vrede wordt gevierd, en dat die luister wordt bijgezet door dieren te eten die geen hap van de vrede hebben gevoeld. Dat je je daar ongemakkelijk bij voelt, dat zou voor mij de zin van Kerst kunnen zijn.”