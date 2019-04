Op zoek naar sporen van de kerkscheuring van 1834: ‘Het moet iets magisch hebben gehad’

Twintig wandelaars zoeken een plek in de Catharinakerk van Ulrum. Ze mogen kiezen: de rijkelijk gedecoreerde Asingabank tegenover het spreekgestoelte, waar de notabelen zaten, of in de gewone banken op de plekken van het plebs. Schoorvoetend en wat lacherig zoeken ze een zitplaats. Met de notabelen in de herenbank kreeg Hendrik de Cock, om wie het vandaag draait, het steeds meer aan de stok.

De predikant vond de heersende gedachte in de Nederlandse Hervormde Kerk veel te liberaal. Doe je best, werk hard, dan komt alles goed en kom je in de hemel, hield de elite het volk voor, vertelt schrijver Marcel de Jong. “Maar het volk, dat zich al helemaal kapotwerkte, kon daar niets mee, het was armoe troef, oogsten mislukten, nóg harder werken, hoe dan? Mensen konden zich er niet in vinden en de kerk liep leeg.”

Klassenstrijd

‘Niet ontvankelijk voor het geloof’, had De Cocks voorganger het volk genoemd, het dedain in die zin had hem geraakt. “De Afscheiding was vooral een klassenstrijd tussen de elite, die de macht had, en het volk, waarop enorm werd neergekeken”, zegt De Jong. “Omdat De Cock wél de taal van de gewone mensen sprak, won hij snel aan populariteit. En de elite kon dat natuurlijk niet hebben – die was er alles aan gelegen om het volk klein te houden.” De Cock werd gezien als opruier, zegt hij, een haatprediker die ophitste tegen de gevestigde orde.

Hier hebben zich enorme knokpartijen voorgedaan, compleet met politie die menigten uit elkaar sloeg Marcel de Jong, schrijver

Je kunt het je bijna niet voorstellen, zegt De Jong, terwijl de groep zich door de verlaten straten van het 1300 zielen tellende dorp beweegt. “Maar hier hebben zich dus enorme knokpartijen voorgedaan, compleet met politie die menigten uit elkaar sloeg met wapenstokken”. De groep staat stil bij het huis van bakker Beukema. Deze ‘olle baas bakker’ liet De Cock kennismaken met boeken van theologen die de predikant zelf nog niet kende: Smijtegeld, Hellenbroek, Brakel.

Moet je voorstellen, zegt De Jong. “In die tijd sprak je een predikant echt niet zomaar tegen. En dan zegt zo’n eenvoudige bakker: dominee, u heeft het niet bij het rechte eind!” Een eindje verderop, op de hoek van de Leensterweg en de Schapenweg, houdt de groep opnieuw stil.

Hier, zegt De Jong, verzamelden de aanhangers van De Cock. Nadat die geschorst was hield hij zijn preken in zogenoemde conventikels. “Hij deed dat niet zelf, maar liet voorlezers prediken: dagloners, turfstekers, ongekend in die tijd. Bijeenkomsten van meer dan twintig mensen die over politiek of religie spraken waren verboden. Hij moest dus zorgen dat hij daar onder bleef, en soms kwam er een inval en moest een stiekeme eenentwintigste bezoeker zich snel verstoppen. Op overtreding stond een boete van vijftig gulden, een jaarinkomen in die tijd.”

De Jong begrijpt de aantrekkingskracht van De Cock wel, zegt hij, zeker als je je voorstelt dat zijn aanhangers in kleine groepen samenkwamen, dat moet iets magisch hebben gehad. De schrijver wijst naar het kerkgebouw aan de overkant. Vóór het in 1901 in rode baksteen gebouwde monument staat de oranjegele frituurbus van Jalo’s snacks on the road. “Die kerk daar zou de ware kerk, de ware erfgenaam van de Afscheiding zijn. Maar er zijn er vijf die dat zeggen.” De leer van De Cock is de bevindelijke, zegt De Jong. “Hij zei: iedereen, ongeacht sociale klasse, kan geraakt worden. Maar daarvoor moet je je hart ruimte geven voor de Heilige Geest.”